'PERİŞAN OLMAMAK ELDE DEĞİL'

Rahmi Temel'in abisi Remzi Temel, "Çok elim bir deniz kazası sonucu 9 denizcimiz Marmara'da sulara gömüldü. Bugün 57'nci günde bir naaş çıkarıldı. Bugün çıkarılan ikinci naaş benim kardeşimin. Diğer 8 kişi aranıyor. Aileler çadırlarda bekliyor. Zor şartlarda, ümitsizce, çaresizce bekliyorlar. Herkes bir yakınına ulaşmak için canla başla bütün duruma katlanıyor, bütün güçlükler ve zorluklar içinde bekliyorlar. Bizim için sevindirici olmadı, üzücü oldu. Ben bugün haberi aldıktan sonra başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Ama en azından bir naaşa kavuşmanın da bir rahatlığı olacak, bir mezarımız olacak. Onun için buradayız, cenazemizin verilmesini bekliyoruz. Dün gemide bulunduğunu söylediler. Biz akşam haber aldık. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. 1 gün sonra da kimliğini öğrendik. Silivri açıklarında 35 kilometre uzağında bu olay olmuş. Marmara çukuru denilen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum, inşallah çıkarılır. Ailesi ve 2 kızı var perişan. İzmir'de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir'e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil. Binde bir de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün kayıp bulundu denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü yaratıyor" ifadelerini kullandı.