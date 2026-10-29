Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Milli Piyango İdaresinin 18.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-97159 sayılı izniyle düzenlenen Midas 11 Ekim 2. dönem kampanyasının çekilişi 23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

İşte kazanan tahlililer...

Ödül / Talihli Türü Talihli Bilgisi Apple iPhone Duo 256 GB Asil Talihlisi: YASEMİN AYER / İSTANBUL Yedek Talihlisi CEM AĞIR / İSTANBUL

Bu kampanya, MPİ'nin 18.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-97159 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 23.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 4.989 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlinin, ikramiyesini almak için 13.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin ise 28.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan, tebliğ için yeterlidir. İkramiyenin son kullanım tarihi 07.12.2026'dır. KDV ve ÖTV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Midas Menkul Değerler A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN