Bağcılar'da İETT otobüsü park halindeki çekiciye çarptı. (Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.