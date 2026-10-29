30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, ders var mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde son durum
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. Hafta sonuyla tatili birleştirmek isteyen öğrenciler ve veliler, okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 30 Ekim 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenecek mi? İşte eğitim ve kamu kurumlarında mesai durumuna ilişkin merak edilenler.
28 Ekim 2026 saat 13.00 itibarıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin ne zaman sona ereceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte, tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmediği merak ediliyor. Peki 30 Ekim Cuma günü okullar açık mı, ders işlenecek mi? İşte 30 Ekim 2026 (yarın) için ilkokul, ortaokul ve liselerdeki ders durumuna ilişkin ayrıntılar...
30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başladı. 30 Ekim Cuma günü için ise yurt genelinde ilan edilen herhangi bir tatil kararı yok. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının mevcut takvimine göre, 30 Ekim Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim devam edecek, ders işlenecek.
30 EKİM CUMA GÜNÜ KAMUDA ÇALIŞMA DURUMU
30 Ekim Cuma günü için kamu kurumlarında mesai normal düzende devam edecek. Genel bir idari izin kararı bulunmadığından dolayı yarın devlet daireleri ve belediyedeki işlemler kurumların normal çalışma saatleri doğrultusunda devam edecek.
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Mevcut takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.5 gün resmi tatil olacak şekilde belirlenmişti. Bu tatil ise 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başladı, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ederek sona erdi. 30 Ekim Cuma günü ise yurt genelinde eğitim ve çalışma hayatında işleyiş aynı şekilde devam edecek.