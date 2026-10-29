28 Ekim 2026 saat 13.00 itibarıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin ne zaman sona ereceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte, tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmediği merak ediliyor. Peki 30 Ekim Cuma günü okullar açık mı, ders işlenecek mi? İşte 30 Ekim 2026 (yarın) için ilkokul, ortaokul ve liselerdeki ders durumuna ilişkin ayrıntılar...

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başladı. 30 Ekim Cuma günü için ise yurt genelinde ilan edilen herhangi bir tatil kararı yok. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının mevcut takvimine göre, 30 Ekim Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim devam edecek, ders işlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından öğrenciler cuma günü ders başı yapacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)