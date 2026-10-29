MİNİK ÖĞRENCİLERDEN CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'da bir araya gelen anaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları, hazırladıkları dövizler ve nostaljik gazete küpürleriyle kutlamalara katıldı.

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Tarihi Kapalı Çarşı'da anaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlikte, 70'li yaşlardaki bir vatandaşın yaşadığı duygu dolu anlar dikkat çekti.

Yaşlı adam Ölürüm Türkiyem şarkısıyla gözyaşlarına boğuldu. (Foto. İHA) "ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" ŞARKISINI DİNLERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Etkinlikte anaokulu öğrencileri hep bir ağızdan "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi. Çocukların performansını izleyen 70'li yaşlardaki bir vatandaş, şarkıyı dinlediği sırada duygulanarak gözyaşı dökmeye başladı.

29 Ekim kutlamalarında yürekleri ısıtan anlar (Foto: İHA)



MİNİK ÖĞRENCİNİN HAREKETİ DUYGULANDIRDI



Yaşlı adamın gözyaşlarını fark eden bir anaokulu öğrencisi, yanına giderek elini öptü. Minik öğrencinin bu davranışına onu öperek karşılık veren vatandaş, duygu yoğunluğuna daha fazla dayanamadı.