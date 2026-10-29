Elazığ'da 29 Ekim! Yaşlı adam "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla gözyaşlarına boğuldu
Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarında ortaya çıkan görüntüler yürekleri ısıttı. Tarihi Kapalı Çarşı'da anaokulu öğrencilerinin seslendirdiği "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinleyen 70'li yaşlardaki bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşlı adamın duygulandığını fark eden minik bir öğrencinin yanına giderek elini öpmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Çocuğun bu hareketine onu öperek karşılık veren vatandaş, gözyaşları içinde alandan ayrıldı.
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Tarihi Kapalı Çarşı'da anaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlikte, 70'li yaşlardaki bir vatandaşın yaşadığı duygu dolu anlar dikkat çekti.'Ölürüm Türkiyem'i dinlerken ağladı
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'da bir araya gelen anaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları, hazırladıkları dövizler ve nostaljik gazete küpürleriyle kutlamalara katıldı.
Çarşı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar, bayraklarla meydanda bekleyen minik öğrencilere yoğun ilgi gösterdi.
"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" ŞARKISINI DİNLERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Etkinlikte anaokulu öğrencileri hep bir ağızdan "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi. Çocukların performansını izleyen 70'li yaşlardaki bir vatandaş, şarkıyı dinlediği sırada duygulanarak gözyaşı dökmeye başladı.
MİNİK ÖĞRENCİNİN HAREKETİ DUYGULANDIRDI
Yaşlı adamın gözyaşlarını fark eden bir anaokulu öğrencisi, yanına giderek elini öptü. Minik öğrencinin bu davranışına onu öperek karşılık veren vatandaş, duygu yoğunluğuna daha fazla dayanamadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, ağlayarak kalabalığın arasından uzaklaştı ve etkinlik alanından ayrıldı.