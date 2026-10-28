Ümraniye'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu! Söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı
İstanbul Ümraniye'de TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Yangını söndürmeye çalışan sürücü Orhan Alkan ile yanındaki arkadaşı ellerinden yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Ümraniye'de TEM bağlantı yolunda sabah saatlerinde korkutan bir yangın çıktı. Saat 06.30 sıralarında seyir halindeki Orhan Alkan'ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
ARACI EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ
Aracından alevlerin yükseldiğini fark eden Alkan, hafif ticari aracı emniyet şeridine çekti. Yanındaki arkadaşıyla birlikte yangını söndürmeye çalışan sürücü, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlere müdahale eden Alkan ve arkadaşı ellerinden yaralandı.
"YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN ELLERİMİZDEN YARALANDIK"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken, araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken, benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" dedi.