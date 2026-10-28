"YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN ELLERİMİZDEN YARALANDIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken, araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken, benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" dedi.

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