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Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili ayrıntılar geliyor...

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Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı metruk bina çöktü-2

Ayrıntılar geliyor...

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