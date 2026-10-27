Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı metruk bina çöktü
Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili ayrıntılar geliyor...
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü
Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam