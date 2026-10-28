Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polis ekipleriyle tartıştı. "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek cihazın kendisini yanılttığını savunan sürücü, alkol aldığının kokudan da anlaşılması üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre direndikten sonra hatasını kabul eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Ben alkol içmedim, alkollü çıktım"

"BEN ALKOL İÇMEDİM, ALKOLLÜ ÇIKTIM"

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan genç sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,83 promil alkollü olduğu belirlendi. Sonuca itiraz eden sürücü, bu kez alkolmetreyle adeta iddialaştı.