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"Ben alkol içmedim, alkollü çıktım": Alkolmetreyle iddialaştı, 0,83 promil alkollü çıktı

Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, cihazın hatalı ölçüm yaptığını öne sürdü. Alkol kokusunu gizleyemeyen sürücü, hatasını kabul etmek zorunda kalırken ehliyetine 6 ay el konuldu ve 25 bin lira ceza kesildi.

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"Ben alkol içmedim, alkollü çıktım": Alkolmetreyle iddialaştı, 0,83 promil alkollü çıktı

Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polis ekipleriyle tartıştı. "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek cihazın kendisini yanılttığını savunan sürücü, alkol aldığının kokudan da anlaşılması üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre direndikten sonra hatasını kabul eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Video Oynatma İkonu "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım"

"BEN ALKOL İÇMEDİM, ALKOLLÜ ÇIKTIM"
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan genç sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,83 promil alkollü olduğu belirlendi. Sonuca itiraz eden sürücü, bu kez alkolmetreyle adeta iddialaştı.

Sürücü, ʺBen alkol içmedim, alkollü çıktımʺ diyerek kendini savundu. (Foto: İHA)Sürücü, ʺBen alkol içmedim, alkollü çıktımʺ diyerek kendini savundu. (Foto: İHA)

Yakınlarıyla birlikte alkolmetrenin yanlış ölçüm yaptığını iddia eden sürücü, "Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek kendini savundu. Aracını teslim etmek istemeyen genç sürücü, yakınlarının da devreye girmesiyle polis ekipleriyle bir süre tartıştı.

POLİS SÜRÜCÜNÜN ALKOL İÇTİĞİNİ KOKUSUNDAN ANLADI
Tartışma sırasında sürücüyle konuşan polis memuru, şahsın içki içtiğini kokusundan da anladı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç, bu kez alkolmetreyle olan iddiasını sürdürmekte zorlandı. Yaşananların ardından hatasını kabul eden sürücü hakkında işlem yapıldı.

0,83 promil alkollü çıkan sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. (Foto: İHA)0,83 promil alkollü çıkan sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. (Foto: İHA)
Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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