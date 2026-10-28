Gümüşhane'de korkunç kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, H.B. yönetimindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 1'i ağır 4 kişi yaralanarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gümüşhane'nin Mescitli köyü mevkiinde bir otomobilin bariyere saplandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI, YOL KENARINDAKİ BARİYERLERE SAPLANDI
Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametine ilerleyen H.B. idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı.
1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. (56) ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan H.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.