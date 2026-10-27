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İki genç şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta 25 yaşındaki iki gencin ölüm nedeni araştırılıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aynı saatlerde iki ayrı mahallede 25 yaşındaki 2 genç evlerinde ölü bulundu. Şüpheli ölümler üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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İki genç şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta 25 yaşındaki iki gencin ölüm nedeni araştırılıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aynı saatlerde iki ayrı mahalleden peş peşe acı haberler geldi. 25 yaşındaki Emirhan Özarslan ve 25 yaşındaki Fatih Yıldız evlerinde hareketsiz halde ölü bulundu. Peş peşe yaşanan şüpheli ölümler üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Fatih Yıldız. (Foto: İHA)Hayatını kaybeden Fatih Yıldız. (Foto: İHA)

2 KİŞİ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu.

Hayatını kaybeden Emirhan Özarslan. (Foto: İHA)Hayatını kaybeden Emirhan Özarslan. (Foto: İHA)

Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

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