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TOKİ başvurusu için sahte site tuzağı: 5 ilde 8 şüpheli gözaltında

TOKİ’ye başvurmak isteyen vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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TOKİ başvurusu için sahte site tuzağı: 5 ilde 8 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyen vatandaşların dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

TOKİ’ye başvurmak isteyenleri hedef aldılar: 8 gözaltı. (Foto: AA)TOKİ’ye başvurmak isteyenleri hedef aldılar: 8 gözaltı. (Foto: AA)

BAŞVURU İÇİN GİRDİKLERİ SİTELER SAHTE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin oluşturdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirildi.

TOKİ’ye başvuracakları sahte sitelerle avladılar! (Foto: AA)TOKİ’ye başvuracakları sahte sitelerle avladılar! (Foto: AA)

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma doğrultusunda bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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TOKİ başvurusu için sahte site tuzağı: 5 ilde 8 şüpheli gözaltında-4 TOKİ başvurusu için sahte site tuzağı: 5 ilde 8 şüpheli gözaltında-5 TOKİ başvurusu için sahte site tuzağı: 5 ilde 8 şüpheli gözaltında-6
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