Recep ve Şaban aylarının tamamlanmasının ardından ise Müslümanlar için oruç ibadetinin farz olduğu Ramazan ayına girilecek. Yılın ilk sahuruna 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesiye bağlayan gece kalkılacak ve pazartesi günü ilk Ramazan orucu tutulacak.

Manevi iklimin zirveye çıktığı bu dönemde idrak edilecek önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

RECEP VE ŞABAN AYLARINDA NAFİLE İBADETLERİN ÖNEMİ

İslam geleneğinde üç aylar, bireyin manevi hayatını gözden geçirmesi, tövbe etmesi ve ibadetlerine daha fazla vakit ayırması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi ibadet ve dayanışma pratikleri öne çıkıyor.