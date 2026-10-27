2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?
İslam dünyasında rahmet ve bağışlanma mevsimi olarak karşılanan Recep, Şaban ve Ramazan ayları için geri sayım başladı. Bu yıl üç ayların ilk günü aynı zamanda Regaip Kandili heyecanını da beraberinde getiriyor. Peki, manevi hazırlıkların yoğunlaşacağı bu dönemde Miraç ve Berat kandilleri hangi güne denk geliyor, 2027'de ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte gün gün üç aylar ve kandil takvimi...
İslam dünyasında rahmet, bereket ve bağışlanma mevsimi olarak kabul edilen üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayı ile başlıyor.
Manevi hazırlıkların yoğunlaştığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem, 2026 yılının son ayında başlayıp 2027 yılının Mart ayındaki Ramazan Bayramı ile tamamlanacak.
İLK GÜN REGAİP KANDİLİ İLE KARŞILANACAK
Üç ayların başlangıcı, bu yıl aynı zamanda ilk kandil heyecanını da beraberinde getiriyor. Recep ayının ilk günü olan 10 Aralık Perşembe, Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Dua ve ibadetlerle geçirilen kandil geceleri, 2027 yılının Ocak ayında Miraç ve Berat kandilleriyle devam edecek.
Recep ve Şaban aylarının tamamlanmasının ardından ise Müslümanlar için oruç ibadetinin farz olduğu Ramazan ayına girilecek. Yılın ilk sahuruna 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesiye bağlayan gece kalkılacak ve pazartesi günü ilk Ramazan orucu tutulacak.
2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ
Manevi iklimin zirveye çıktığı bu dönemde idrak edilecek önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekilde sıralanıyor:
RECEP VE ŞABAN AYLARINDA NAFİLE İBADETLERİN ÖNEMİ
İslam geleneğinde üç aylar, bireyin manevi hayatını gözden geçirmesi, tövbe etmesi ve ibadetlerine daha fazla vakit ayırması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi ibadet ve dayanışma pratikleri öne çıkıyor.