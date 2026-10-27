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2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?

İslam dünyasında rahmet ve bağışlanma mevsimi olarak karşılanan Recep, Şaban ve Ramazan ayları için geri sayım başladı. Bu yıl üç ayların ilk günü aynı zamanda Regaip Kandili heyecanını da beraberinde getiriyor. Peki, manevi hazırlıkların yoğunlaşacağı bu dönemde Miraç ve Berat kandilleri hangi güne denk geliyor, 2027'de ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte gün gün üç aylar ve kandil takvimi...

Giriş Tarihi:
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2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?

İslam dünyasında rahmet, bereket ve bağışlanma mevsimi olarak kabul edilen üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayı ile başlıyor.

2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?-2

Manevi hazırlıkların yoğunlaştığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem, 2026 yılının son ayında başlayıp 2027 yılının Mart ayındaki Ramazan Bayramı ile tamamlanacak.

2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?-3

İLK GÜN REGAİP KANDİLİ İLE KARŞILANACAK

Üç ayların başlangıcı, bu yıl aynı zamanda ilk kandil heyecanını da beraberinde getiriyor. Recep ayının ilk günü olan 10 Aralık Perşembe, Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Dua ve ibadetlerle geçirilen kandil geceleri, 2027 yılının Ocak ayında Miraç ve Berat kandilleriyle devam edecek.

2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?-4

Recep ve Şaban aylarının tamamlanmasının ardından ise Müslümanlar için oruç ibadetinin farz olduğu Ramazan ayına girilecek. Yılın ilk sahuruna 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesiye bağlayan gece kalkılacak ve pazartesi günü ilk Ramazan orucu tutulacak.

2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?-5

2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Manevi iklimin zirveye çıktığı bu dönemde idrak edilecek önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

☾ MANEVİ ZAMAN ÇİZGİSİ ☾
ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ
Recep, Şaban ve Ramazan aylarının idrak günleri
01
Üç Ayların Başlangıcı ve Regaip Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
02
Miraç Kandili
Hz. Muhammed'in Miraç mucizesinin anıldığı gece, 4 Ocak 2027 Pazartesi günü karşılanacak.
03
Berat Kandili
Bağışlanma ve arınma gecesi olarak kabul edilen kandil, 22 Ocak 2027 Cuma günü ihya edilecek.
04
Ramazan Ayı Başlangıcı
On bir ayın sultanı Ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ilk oruçla başlayacak.
05
Kadir Gecesi
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel gece, 5 Mart 2027 tarihinde idrak edilecek.
06
Ramazan Bayramı
Bir aylık oruç ibadetinin ardından bayram, 9-11 Mart 2027 tarihleri arasında kutlanacak.

2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?-6

RECEP VE ŞABAN AYLARINDA NAFİLE İBADETLERİN ÖNEMİ

İslam geleneğinde üç aylar, bireyin manevi hayatını gözden geçirmesi, tövbe etmesi ve ibadetlerine daha fazla vakit ayırması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi ibadet ve dayanışma pratikleri öne çıkıyor.

2026-2027 üç aylar takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile kandil geceleri hangi tarihte idrak edilecek?-7

Manevi Hazırlık ve Nafile İbadetler
Recep ve Şaban aylarında dileyen Müslümanlar, farz olmayan ancak sevap kazanmak amacıyla tutulan nafile oruçlarla Ramazan ayına hazırlık yapabiliyor. Üç ayların tamamını aralıksız oruçlu geçirmenin dini açıdan bir zorunluluğu bulunmazken, Ramazan ayına ulaşıldığında oruç ibadeti gerekli şartları taşıyan her Müslüman için farz oluyor.
DUA
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