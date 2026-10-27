Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu
İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Çarpışmanın ardından bariyerleri aşan kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Yaralıların olduğu öğrenilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Çarpışmanın ardından duramayan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
BARİYERLERİ AŞTI! 5 METRE YÜKSEKLİKTEN BAHÇEYE DÜŞTÜ
İki araca çarpan kamyon, ardından yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü.
Kazada yaralıların bulunduğu öğrenildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazadaki yaralı sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.