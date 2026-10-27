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Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Çarpışmanın ardından bariyerleri aşan kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Yaralıların olduğu öğrenilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Çarpışmanın ardından duramayan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de kontrolden çıkan kamyon bahçeye uçtu. (Foto: DHA)Sultangazi'de kontrolden çıkan kamyon bahçeye uçtu. (Foto: DHA)

BARİYERLERİ AŞTI! 5 METRE YÜKSEKLİKTEN BAHÇEYE DÜŞTÜ

İki araca çarpan kamyon, ardından yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü.

Kazada yaralıların bulunduğu öğrenildi.

Karşı şeride geçen kamyon 2 araca çarptı. (Foto: DHA)Karşı şeride geçen kamyon 2 araca çarptı. (Foto: DHA)

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadaki yaralı sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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