İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Çarpışmanın ardından duramayan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.