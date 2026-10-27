İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen istinat duvarı çökmesi paniğe neden oldu. Temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarının henüz bilinmeyen bir nedenle yıkılması üzerine bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binada yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.