İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 binada 20 daire tahliye edildi
İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı gece saatlerinde yıkıldı. Çökme nedeniyle bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın sakinleri panikle sokağa döküldü. Toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen istinat duvarı çökmesi paniğe neden oldu. Temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarının henüz bilinmeyen bir nedenle yıkılması üzerine bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binada yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.
GECE SAAT 03.00'TE İSTİNAT DUVARI YIKILDI
Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, temel kazısı devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.
Çökme sırasında inşaatın hemen bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada yaşayan vatandaşlar panik içinde dışarı çıktı.
6 VE 7 KATLI İKİ BİNA BOŞALTILDI! 20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından inşaatın bitişiğindeki iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olayda iki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü.
CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bölgeye ulaşan ekipler, olası tehlikelere karşı sokağa güvenlik şeridi çekti.
Çökme yaşanan alanın bulunduğu yol, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
BİNALARDA DETAYLI İNCELEME YAPILACAK
Tahliye edilen bina sakinlerinin kontrollü şekilde dairelerine girerek bazı eşyalarını almalarına izin verildi.
İstinat duvarının yıkılmasının ardından tedbir amacıyla boşaltılan iki binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.