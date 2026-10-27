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İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 binada 20 daire tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı gece saatlerinde yıkıldı. Çökme nedeniyle bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın sakinleri panikle sokağa döküldü. Toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 binada 20 daire tahliye edildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen istinat duvarı çökmesi paniğe neden oldu. Temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarının henüz bilinmeyen bir nedenle yıkılması üzerine bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binada yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bahçelievler'de çöken istinat duvarı paniğe neden oldu. (Foto: DHA)Bahçelievler'de çöken istinat duvarı paniğe neden oldu. (Foto: DHA)

GECE SAAT 03.00'TE İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, temel kazısı devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

Çökme sırasında inşaatın hemen bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada yaşayan vatandaşlar panik içinde dışarı çıktı.

Gece yarısı yaşanan çökme sonrası 2 bina boşaltıldı. (Foto: İHA)Gece yarısı yaşanan çökme sonrası 2 bina boşaltıldı. (Foto: İHA)

6 VE 7 KATLI İKİ BİNA BOŞALTILDI! 20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından inşaatın bitişiğindeki iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olayda iki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü.

Cadde trafiğe kapatıldı. (Foto: DHA)Cadde trafiğe kapatıldı. (Foto: DHA)

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, olası tehlikelere karşı sokağa güvenlik şeridi çekti.

Çökme yaşanan alanın bulunduğu yol, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Temel kazısı faciaya davetiye çıkardı. (Foto: DHA)Temel kazısı faciaya davetiye çıkardı. (Foto: DHA)

BİNALARDA DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Tahliye edilen bina sakinlerinin kontrollü şekilde dairelerine girerek bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

İstinat duvarının yıkılmasının ardından tedbir amacıyla boşaltılan iki binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 binada 20 daire tahliye edildi-6 İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 binada 20 daire tahliye edildi-7 İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 binada 20 daire tahliye edildi-8
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