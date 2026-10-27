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Kocaeli’de apartmandan gelen sesler alarma geçirdi! 7 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, kolon ve kirişlerinden ses geldiği ihbarı üzerine 7 katlı Cansever Apartmanı tedbiren boşaltıldı. Binadaki 14 dairede yaşayan 33 kişi tahliye edildi.

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Kocaeli’de apartmandan gelen sesler alarma geçirdi! 7 katlı bina tahliye edildi

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki Cansever Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşlar, kolon ve kirişlerden ses geldiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan 7 katlı bina, ilk incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmandaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi.

Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı. (Foto: AA)Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı. (Foto: AA)

BİR AİLE ÖĞRETMENEVİNDE AĞIRLANACAK

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını ve tahliyeyi uygun gördüğünü söyledi.

Çalık, tahliye edilenlerden kalacak yeri bulunmayan bir ailenin öğretmenevinde misafir edileceğini belirtti.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

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Kocaeli’de apartmandan gelen sesler alarma geçirdi! 7 katlı bina tahliye edildi-3 Kocaeli’de apartmandan gelen sesler alarma geçirdi! 7 katlı bina tahliye edildi-4 Kocaeli’de apartmandan gelen sesler alarma geçirdi! 7 katlı bina tahliye edildi-5

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