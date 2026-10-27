İhbar üzerine adrese AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan 7 katlı bina, ilk incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmandaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki Cansever Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşlar, kolon ve kirişlerden ses geldiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kocaeli'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı. (Foto: AA)

BİR AİLE ÖĞRETMENEVİNDE AĞIRLANACAK

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını ve tahliyeyi uygun gördüğünü söyledi.

Çalık, tahliye edilenlerden kalacak yeri bulunmayan bir ailenin öğretmenevinde misafir edileceğini belirtti.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

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