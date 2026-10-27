Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Nuh Kara'nın kullandığı 06 GBM 698 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 15 yaralı
15 YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam