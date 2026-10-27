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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı

Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1'i ağır 15 kişi yaralandı

Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Nuh Kara'nın kullandığı 06 GBM 698 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Video Oynatma İkonu Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracı devrildi (Foto: İHA)Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracı devrildi (Foto: İHA)

15 YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kazada 15 kişi yaralandı (Foto: AA)Kazada 15 kişi yaralandı (Foto: AA)

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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