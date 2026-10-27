Bambi 41 TOGG çekiliş sonuçları açıklandı: İşte T10X kazanan asil ve yedek talihliler
Bambi 41 TOGG çekiliş sonuçları açıklandı. TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi otomobil kazanan 41 asil ve 41 yedek talihli duyurulurken,ikramiyeye hak kazanan isimler ve başvuru detayları haberimizde...
Bambi'nin 41 TOGG hediye kampanyasının 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi otomobil kazanan 41 asil ve 41 yedek talihli açıklandı. Toplam 528 bin 782 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 11 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 26 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi Asil Talihlileri
Katılım kodu
Ad Soyad / İl
H9F3CP4K
MUSTAFA UYGUR / İZMİR
FAHCML49
ŞEYMA TEKİN / BURSA
NFEKPJTM
MUSTAFA METİN AKDAĞ / ANTALYA
9K94CAEK
EMRAH UMU / MERSİN
LAETLFPK
LEYLA DEMİRHAN / SAKARYA
KL9JKF4M
İPEK FİDAN / İSTANBUL
KKNETKJN
HİCABİ AKKAYA / GİRESUN
MHNMHCKE
OĞUZ CANKURT / AYDIN
KFMCEJAC
PINAR LALE / İSTANBUL
FFNLA4TJ
MUSTAFA TAYFUR TEKİN / BURSA
79NE7NM4
MEHMET TURAL / KOCAELİ
E4H7T4K9
AHMET FARUK TANRIKULU / İZMİR
PNJHK7J9
AYŞE DOĞAN / İSTANBUL
9CE9L79A
KENAN KARAARSLAN / ANKARA
3F49HPA3
CÜNEYT SOYLU / İSTANBUL
HC4ECALP
REMZİYE YILDIRIM / ANKARA
FHNLCH7F
BÜLENT YILDIZ / İZMİR
9H4C7JCJ
ZEYNEP TEKİN / BURSA
NLJFN94C
DERYA YILDIRIM / İSTANBUL
FJAMFE9C
MUSTAFA GÜL / İSTANBUL
3M7T4KPF
VOLKAN KURDOĞLU / İSTANBUL
LNNEH3T3
FADİME METİN / İZMİR
47HF3CH3
MENFURE YILDIZ / RİZE
4TJMFNAF
GURCAN BEKTAŞ / İZMİR
LL3K94K7
ENDER ŞIVKA / ANKARA
J39T9CJP
FATMA ÇOLAK / KAHRAMANMARAŞ
93HL7MT3
OSMAN YAMAN / MUĞLA
F7N7L9HT
BÜLENT FIRAT / GAZİANTEP
MEFEFP43
DOĞAN GÜLLÜ / KOCAELİ
LFTJPK7N
TOLGA KAYA / AYDIN
L73MFPHM
MUSTAFA SAĞDIÇ / KONYA
CK4F4JNC
DERYA ÇELİK / GAZİANTEP
KPJ3C39P
OĞUZ ÖZER / İSTANBUL
A9FA9AHN
GİZEM YÜKSEL / İZMİR
HFN7EAK4
ŞEVVAL BARÇIN / BİTLİS
LKL7T7MJ
FATMA DOĞAN / İSTANBUL
94FHACEC
EMRE ASLAN / ANKARA
FKK437MA
EVREN SELEN / İSTANBUL
PLL4AJ3P
RECEP ZENGİN / DÜZCE
JTP4C9E9
OĞULCAN ERDUĞAN / ANKARA
PAMTJ7TN
EMİR ALET / SAKARYA
TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi Yedek Talihlileri
Katılım kodu
Ad Soyad / İl
FLTA47E7
AHMET ŞEBİN / ORDU
PEC7TP4K
ÖZHAN SEZGİN / KOCAELİ
FFNEC94A
İLYAS YASİN ŞAHİN / SAKARYA
M9TLCJAC
MUHAMMET NURULLAH KATILMIŞ / KOCAELİ
ATLM7FM7
YONCA GÜLŞAH ÖZDERE / ZONGULDAK
HJNJ3F4F
İRFAN BAŞKURT / ESKİŞEHİR
3TEJK3MA
HASAN AKSOY / ŞANLIURFA
4JFJPKT9
HAKAN BULUT / ANKARA
7K9KM49L
YUSUF YEŞİLÖRDEK / ADIYAMAN
MNH79KPC
MARZİYE LAMÇA / İZMİR
N4HMKL4N
ARZU OLKUN / ÇANAKKALE
KA4HLH94
MUSTAFA KEMAL KAYIN / EDİRNE
PAMJHC7H
BUSE USTA / İSTANBUL
33JFEJ9T
ZEYNEP BİNGÖL / İSTANBUL
M9MTKE9T
ADNAN SIRKINTI / ADANA
LA4MHENE
KADİR CİVAN / BURSA
KTF7KJNJ
AHMET ŞAMİLOĞLU / AYDIN
LC4LJ43F
SELİNAY ÖZKAN / ANKARA
C9K4NT4J
GİZEM ŞEKKELİ / HATAY
HFE4F9AM
SEVGİ ÇETİNTAŞ / KOCAELİ
N37KFCLP
HASAN BASRİ SÜREL / KONYA
HAHJ9TN4
ENGİN KOCAAGA / KOCAELİ
7H7E7P3K
METİN CEYLAN / KOCAELİ
J7EFHCFC
HAMİDE ÇİFTÇİ / MERSİN
CT9AHNP9
İSMAİL AKBAYRAK / SAKARYA
C3P3E49H
HASAN KESKİN / ÇANAKKALE
MCN4HNA4
ŞERİFE DİLEK AKŞİT / ISPARTA
N44NP4L3
İKBAL UYSAL / ANTALYA
MEL7JPMK
AZİZ TEKİK / AFYONKARAHİSAR
LNFL7APN
AHMET EREN / ADANA
ECEM4J3F
ENES EKİCİ / GAZİANTEP
NEEHM93K
MELİHA TANDOĞAN / ISPARTA
4A7H4FKL
ABDULLAH GÜÇLÜ / ANKARA
A943JAJC
NUR BANU SARIOĞLU / AYDIN
LCKAKJHL
İBRAHİM ORBAY / KOCAELİ
E9T97K7H
HAMİYET YAZGAN / BURSA
MFKHJTAL
HÜSEYİN KORKMAZ / ANTALYA
ALNH4NME
ARSLAN CAN KAYIŞ / İZMİR
7CN74M9J
SEYRANİ GÖL / ORDU
KLLNJTEN
GAZİ İSMAİL KAYHAN / GAZİANTEP
FK4JFPKM
MESUT SAHİL / İSTANBUL
Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87421 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 22.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 528.782 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.11.2026 tarihine kadar ikramiye kazanılan şifreli katılım kartı, satış sözleşmesi veya e-fatura, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisin den istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi Anonim Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez .