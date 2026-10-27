Bambi'nin 41 TOGG hediye kampanyasının 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi otomobil kazanan 41 asil ve 41 yedek talihli açıklandı. Toplam 528 bin 782 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 11 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 26 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi Asil Talihlileri

Katılım kodu Ad Soyad / İl H9F3CP4K MUSTAFA UYGUR / İZMİR FAHCML49 ŞEYMA TEKİN / BURSA NFEKPJTM MUSTAFA METİN AKDAĞ / ANTALYA 9K94CAEK EMRAH UMU / MERSİN LAETLFPK LEYLA DEMİRHAN / SAKARYA KL9JKF4M İPEK FİDAN / İSTANBUL KKNETKJN HİCABİ AKKAYA / GİRESUN MHNMHCKE OĞUZ CANKURT / AYDIN KFMCEJAC PINAR LALE / İSTANBUL FFNLA4TJ MUSTAFA TAYFUR TEKİN / BURSA 79NE7NM4 MEHMET TURAL / KOCAELİ E4H7T4K9 AHMET FARUK TANRIKULU / İZMİR PNJHK7J9 AYŞE DOĞAN / İSTANBUL 9CE9L79A KENAN KARAARSLAN / ANKARA 3F49HPA3 CÜNEYT SOYLU / İSTANBUL HC4ECALP REMZİYE YILDIRIM / ANKARA FHNLCH7F BÜLENT YILDIZ / İZMİR 9H4C7JCJ ZEYNEP TEKİN / BURSA NLJFN94C DERYA YILDIRIM / İSTANBUL FJAMFE9C MUSTAFA GÜL / İSTANBUL 3M7T4KPF VOLKAN KURDOĞLU / İSTANBUL LNNEH3T3 FADİME METİN / İZMİR 47HF3CH3 MENFURE YILDIZ / RİZE 4TJMFNAF GURCAN BEKTAŞ / İZMİR LL3K94K7 ENDER ŞIVKA / ANKARA J39T9CJP FATMA ÇOLAK / KAHRAMANMARAŞ 93HL7MT3 OSMAN YAMAN / MUĞLA F7N7L9HT BÜLENT FIRAT / GAZİANTEP MEFEFP43 DOĞAN GÜLLÜ / KOCAELİ LFTJPK7N TOLGA KAYA / AYDIN L73MFPHM MUSTAFA SAĞDIÇ / KONYA CK4F4JNC DERYA ÇELİK / GAZİANTEP KPJ3C39P OĞUZ ÖZER / İSTANBUL A9FA9AHN GİZEM YÜKSEL / İZMİR HFN7EAK4 ŞEVVAL BARÇIN / BİTLİS LKL7T7MJ FATMA DOĞAN / İSTANBUL 94FHACEC EMRE ASLAN / ANKARA FKK437MA EVREN SELEN / İSTANBUL PLL4AJ3P RECEP ZENGİN / DÜZCE JTP4C9E9 OĞULCAN ERDUĞAN / ANKARA PAMTJ7TN EMİR ALET / SAKARYA

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi Yedek Talihlileri

Katılım kodu Ad Soyad / İl FLTA47E7 AHMET ŞEBİN / ORDU PEC7TP4K ÖZHAN SEZGİN / KOCAELİ FFNEC94A İLYAS YASİN ŞAHİN / SAKARYA M9TLCJAC MUHAMMET NURULLAH KATILMIŞ / KOCAELİ ATLM7FM7 YONCA GÜLŞAH ÖZDERE / ZONGULDAK HJNJ3F4F İRFAN BAŞKURT / ESKİŞEHİR 3TEJK3MA HASAN AKSOY / ŞANLIURFA 4JFJPKT9 HAKAN BULUT / ANKARA 7K9KM49L YUSUF YEŞİLÖRDEK / ADIYAMAN MNH79KPC MARZİYE LAMÇA / İZMİR N4HMKL4N ARZU OLKUN / ÇANAKKALE KA4HLH94 MUSTAFA KEMAL KAYIN / EDİRNE PAMJHC7H BUSE USTA / İSTANBUL 33JFEJ9T ZEYNEP BİNGÖL / İSTANBUL M9MTKE9T ADNAN SIRKINTI / ADANA LA4MHENE KADİR CİVAN / BURSA KTF7KJNJ AHMET ŞAMİLOĞLU / AYDIN LC4LJ43F SELİNAY ÖZKAN / ANKARA C9K4NT4J GİZEM ŞEKKELİ / HATAY HFE4F9AM SEVGİ ÇETİNTAŞ / KOCAELİ N37KFCLP HASAN BASRİ SÜREL / KONYA HAHJ9TN4 ENGİN KOCAAGA / KOCAELİ 7H7E7P3K METİN CEYLAN / KOCAELİ J7EFHCFC HAMİDE ÇİFTÇİ / MERSİN CT9AHNP9 İSMAİL AKBAYRAK / SAKARYA C3P3E49H HASAN KESKİN / ÇANAKKALE MCN4HNA4 ŞERİFE DİLEK AKŞİT / ISPARTA N44NP4L3 İKBAL UYSAL / ANTALYA MEL7JPMK AZİZ TEKİK / AFYONKARAHİSAR LNFL7APN AHMET EREN / ADANA ECEM4J3F ENES EKİCİ / GAZİANTEP NEEHM93K MELİHA TANDOĞAN / ISPARTA 4A7H4FKL ABDULLAH GÜÇLÜ / ANKARA A943JAJC NUR BANU SARIOĞLU / AYDIN LCKAKJHL İBRAHİM ORBAY / KOCAELİ E9T97K7H HAMİYET YAZGAN / BURSA MFKHJTAL HÜSEYİN KORKMAZ / ANTALYA ALNH4NME ARSLAN CAN KAYIŞ / İZMİR 7CN74M9J SEYRANİ GÖL / ORDU KLLNJTEN GAZİ İSMAİL KAYHAN / GAZİANTEP FK4JFPKM MESUT SAHİL / İSTANBUL

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Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87421 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 22.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 528.782 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.11.2026 tarihine kadar ikramiye kazanılan şifreli katılım kartı, satış sözleşmesi veya e-fatura, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisin den istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi Anonim Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez .