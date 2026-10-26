Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4.000 yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu duyurdu. İzlerin, Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, " Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. " dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

TAVŞANLI HÖYÜK'TE BİR KÖPEĞİN BIRAKTIĞI İZLER YIKILAN EVİN DUVARINDAN ÇIKTI

Kurumaya bırakılan bir kerpicin üzerinden geçen köpek, yüzeyde adımlarının izlerini bıraktı. Yapının duvarında kullanılan bu kerpiç, üzerindeki pati izleriyle birlikte yaklaşık dört bin yıl sonra Tavşanlı Höyük kazılarında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi "Patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık." diyerek duyurdu.