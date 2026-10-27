29 Ekim tatilinde en çok tercih edilen rotalar belli oldu! Kapadokya'dan Antalya'ya otel ve tur fiyatları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yaklaşırken seyahat planı yapanlar rotalarını belirlemeye başladı. Kapadokya, Mardin, Şanlıurfa ve Antalya gibi destinasyonlar tatilcilerin gözdesi olurken bazı bölgelerde otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Gecelik konaklama ücretleri 2 bin liradan 72 bin liraya kadar çıkarken, kültür turlarının fiyatları da merak konusu oldu. Peki 29 Ekim'de hangi şehirde tatil yapmak ne kadara mal olacak? İşte öne çıkan rotalar ve güncel fiyatlar...
Bu yıl hafta ortasına denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. 28 Ekim Çarşamba yarım gün ve 29 Ekim Perşembe tam gün olmak üzere 1.5 gün tatil imkanı bulunurken, pek çok vatandaş bu tatili 1.5 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirmeyi yani 5 güne uzatmayı planlıyor. Tatil yaklaşırken, rotalar da belli olmaya başladı. Kültür turları ilgi görürken, havaların halen sıcak olduğu Antalya da öne çıkıyor.
BAZI OTELLER % 100 DOLACAK
TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Faruk Kahveci, bölgedeki otellerin bu hafta yüzde 100 dolu olacağını ifade ederek, "Fiyatlar gecelik 2 bin 500 liradan başlayıp, en üst segmentte 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak ortalama fiyatlar gecelik 10-15 bin lira arasında" dedi.
Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Şükrü Bozan da halihazırda bölge otellerinde doluluk oranlarının yüzde 55-60 bandında olduğunu belirterek, "Bazı otellerimiz yüzde 100 dolacak. Diyarbakır'a gelen rezervasyonlar yüzde 90'a yaklaşırken, Şanlıurfa ve Mardin ise yüzde 100 dolu olacak" şeklinde konuştu.
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör ise mevcut rezervasyonların yüzde 90'a yaklaştığını, şehirde oda fiyatlarının gecelik 2 bin liradan başlayıp otelin sunduğu hizmete göre 20 bin liraya kadar yükseldiğini kaydetti.
İstanbul çıkışlı günübirlik kültür turlarının fiyatları bin 399 liradan başlıyor. 2 gece otelde konaklamalı Kapadokya turu otobüsle 7 bin 999 liraya yapılabilirken, bu tutar eğer tur uçaklıysa 20 bin lirayı aşıyor.
NERESİ, NE KADAR?
Antalya Belek'te denize sıfır her şey dahil otellerde kişi başı günlük fiyatlar 3 bin 375 liradan başlıyor, oteline göre 14 bin liraya da konaklama yapılabiliyor. Kemer'de ise her şey dahil kişi başı günlük 3 bin 125 liraya da 72 bin liraya da tatil yapmak mümkün.
KONAKLAMALI TURLAR - İSTANBUL ÇIKIŞLI/OTOBÜSLÜ
- Ege'nin saklı köyleri/3 gece 4 gün: 8.187 TL
- Amasya-Tokat-Çorum/3 gece 4 gün: 8.999 TL
- Kütahya-Uşak-Afyon/3 gece 4 gün: 9.199 TL
- Edirne-İğneada/1 gece 2 gün: 3.899 TL
- Eskişehir-Odunpazarı/1 gece 2 gün: 4.699 TL
- Safranbolu-Amasra-Abant/ 2 gece 2 gün: 4.899 TL
- Eskişehir-Bursa-Cumalıkızık-Gölyazı/ 1 gece 2 gün: 4.999 TL
- Kapadokya/3 gece (2'si otelde) 4 gün: 7.999 TL
İSTANBUL ÇIKIŞLI/UÇAKLI
- Kapadokya/2 gece 3 gün: 20.199 TL
- GAP turu/4 gece 5 gün: 28.999 TL
- KKTC/3 gece 4 gün: 22.499 TL
OTEL FİYATLARI
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