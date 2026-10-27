Bu yıl hafta ortasına denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. 28 Ekim Çarşamba yarım gün ve 29 Ekim Perşembe tam gün olmak üzere 1.5 gün tatil imkanı bulunurken, pek çok vatandaş bu tatili 1.5 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirmeyi yani 5 güne uzatmayı planlıyor. Tatil yaklaşırken, rotalar da belli olmaya başladı. Kültür turları ilgi görürken, havaların halen sıcak olduğu Antalya da öne çıkıyor.

BAZI OTELLER % 100 DOLACAK

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Faruk Kahveci, bölgedeki otellerin bu hafta yüzde 100 dolu olacağını ifade ederek, "Fiyatlar gecelik 2 bin 500 liradan başlayıp, en üst segmentte 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak ortalama fiyatlar gecelik 10-15 bin lira arasında" dedi.

29 Ekim tatili yaklaşırken vatandaşlar seyahat rotalarını belirlemeye başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Şükrü Bozan da halihazırda bölge otellerinde doluluk oranlarının yüzde 55-60 bandında olduğunu belirterek, "Bazı otellerimiz yüzde 100 dolacak. Diyarbakır'a gelen rezervasyonlar yüzde 90'a yaklaşırken, Şanlıurfa ve Mardin ise yüzde 100 dolu olacak" şeklinde konuştu.