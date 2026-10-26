Bu yıl dokuzuncusunun gerçekleştirileceği Kitap Kurdu projesinin lansman programına ilgi yoğundu. Lansmana TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengi Küçükerdoğan birçok basın mensubu, STK yöneticileri ve birçok ortaokullu genç katılım sağladı. Geçtiğimiz yıl 358 bin başvuruyla rekor bir kitap yarışmasına imza atan TÜGVA, bu yıl ise 450 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

"Kitap Kurdu projemizi kitap okuma alışkanlığını geciktirmeden edinebilesiniz diye hayata geçirdik. Sevgili çocuklar, okuma alışkanlığı sizlerin kendinizi ifade etmenizi güçlendiriyor. Okuma alışkanlığı, başkalarını anlamanızı kolaylaştırıyor. Okuma alışkanlığı LGS, YKS ve diğer sınavlarda size avantaj sağlıyor. Ve okuma alışkanlığı sizin yeni bir dünyaya yelken açmanızı sağlıyor. Hikayelerin, masalların o sihirli dünyasına doğru yol alıyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar kurmanızı sağlıyor. TÜGVA'nın LALA adlı sesli kitap uygulaması var. LALA uygulamasında da bu kitaplarımızı isterseniz sesli olarak dinleyebilirsiniz. 'Ben kitap okumaya alışmadım, elimde kitap tutmak, gözümle okumak yaparken zorlanıyorum' diyorsanız o zaman LALA sesli kitap uygulamasından bu kitapları dinleyebilirsiniz."

Bilal Erdoğan konuşma yaptı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Sözlerine devam eden Erdoğan "Kitap Kurdu yarışmalarımızda ilkokul, ortaokul, 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize üçer kitap veriyoruz. Kitaplarımız burada. 5 ve 6. sınıfların kitapları üçer kitap, 7 ve 8. sınıfların kitapları üçer kitap. Projemizin sonunda bir sınav oluyor, size verilen kitaplarla ilgili soruları yanıtlıyorsunuz. Ondan sonra aranızda en başarılı olan 'Kitap Kurtları' ödüller kazanıyor. Okuma alışkanlığı kazandıkça daha akıllı, daha başarılı, daha mutlu gençler olacaksınız. Sizden büyüklerinizin beklentisi bu. Çünkü bu ülkenin geleceğini inşa edecek olanlar sizlersiniz. Daha büyük bir ülke olmak istiyorsak eğer, hem daha çok çalışmaya hem daha çok okumaya hem kimliğimizi hem de tarihimizi öğrenmeye ihtiyacımız var. Peki, Kitap Kurdu ile bitiyor mu? Yazın boşta kalacak mısınız? Her yaz aynı zamanda TÜGVA'nın Yaz Okullarına katılacaksınız. Neden? Yazınızı da daha eğlenceli, daha keyifli geçirmek için arkadaşlar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gençler, Cumhurbaşkanımız çocukları çok sever. Cumhurbaşkanımız da sizin gibi kitap okuyan çocukları özellikle çok sever. Hatta okullarda tahtalarda Cumhurbaşkanımızın yazdığı bir şey var. Ne diyor? 'Oku, düşün, uygula, neticelendir.' diyor. Gençler; arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle geçirdiğiniz zamanlarınız olacak. Ama hep Türkiye Gençlik Vakfı'nın sizlere hayallerinizi gerçekleştirmek için yoldaş olacağını aklınızın bir köşesinde tutacaksınız." dedi.