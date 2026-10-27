29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı gün kala resmi tatiller araştırılıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1. maddesi gereğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim Çarşamba günü hastanelerin, sağlık ocaklarının, eczanelerin çalışma durumunu sorguluyor.

28 EKİM HASTANELER YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri saat 13.00'a kadar sürecek. Öğleden sonra resmi tatilin başlamasından dolayı rutin muayene ve poliklinik işlemlerine ara verilecek.

28 Ekim'de hastanelerde çalışma saatleri belli oldu. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)