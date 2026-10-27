28 Ekim hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 29 Ekim tatili çalışma saatleri belli oldu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak. Peki, devlet hastaneleri yarım gün mü hizmet verecek, sağlık ocakları açık olacak mı, eczaneler çalışacak mı? İşte 2026 yılı 28 Ekim sağlık kurumlarının çalışma düzeni ve merak edilen ayrıntılar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı gün kala resmi tatiller araştırılıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1. maddesi gereğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim Çarşamba günü hastanelerin, sağlık ocaklarının, eczanelerin çalışma durumunu sorguluyor.
28 EKİM HASTANELER YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri saat 13.00'a kadar sürecek. Öğleden sonra resmi tatilin başlamasından dolayı rutin muayene ve poliklinik işlemlerine ara verilecek.
28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
Yarım günlük resmi tatilde 13.00 sonrasında eczane ihtiyacı olan vatandaşlar nöbetçilerden yararlanabilecek. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
28 EKİM'DE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Aile sağlığı merkezlerinde (sağlık ocağı) 28 Ekim Çarşamba günü 13.00'dan itibaren aile hekimliği hizmetlerine ara verilecek.
HASTANE, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili sonrasında devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve eczaneler 30 Ekim 2026 Cuma gününde normal çalışma düzenine geri dönecek.