Arnavutköy'de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı at öldü, 3 kişi yaralandı: Atın bacağı araca saplandı
İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bacağı koparak otomobile saplanan at, yaklaşık 10 metre savrularak telef oldu. Kazayı gören başka bir atın paniğe kapılıp binicisini yere düşürmesi sonucu otomobil sürücüsü ile 2 binici yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, köprü üzerinde karşı yönden gelen ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağı kopan ve yaklaşık 10 metre savrulan at olay yerinde telef olurken, kopan bacağı otomobile saplandı.
Kazanın ardından paniğe kapılan başka bir at da üzerindeki biniciyi yere düşürdü. Feci kazada otomobil sürücüsü ile 2 binici yaralandı.
KÖPRÜ ÜZERİNDE FECİ KAZA! OTOMOBİL ATA ÇARPTI
Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi Domuzderesi mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre Yunus S.'nin kullandığı 34 PPV 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü üzerinde karşı yönden gelen ve Yaser A.'nın bindiği ata çarptı.
ATIN BACAĞI KOPARAK OTOMOBİLE SAPLANDI
Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan at olay yerinde telef olurken, otomobilde de hasar meydana geldi.
KAZAYI GÖREN DİĞER AT PANİĞE KAPILDI
Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen başka bir at, yaşanan çarpışmanın etkisiyle paniğe kapıldı.
Kontrolden çıkan at, üzerindeki binicisi Mohamad Mamdoh A.'yı yere düşürdü. Böylece kazada otomobil sürücüsüyle birlikte iki binici de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.