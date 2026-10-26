İstanbul Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, köprü üzerinde karşı yönden gelen ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağı kopan ve yaklaşık 10 metre savrulan at olay yerinde telef olurken, kopan bacağı otomobile saplandı.

Kazanın ardından paniğe kapılan başka bir at da üzerindeki biniciyi yere düşürdü. Feci kazada otomobil sürücüsü ile 2 binici yaralandı.