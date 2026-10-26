28 Ekim öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim Çarşamba yarım gün saatleri ve 29 Ekim tam gün izin tablosu!
29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı’nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte gözler 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak yarım gün tatil saatlerine çevrildi. Öğrenciler ve veliler çarşamba günü okullarda eğitimin saat kaça kadar süreceğini araştırırken, çalışanlar da kamu kurumları, bankalar ve özel sektördeki mesai düzenini sorguluyor. 28 ve 29 Ekim resmi tatil takvimine göre mesai saat kaçta sona erecek, hangi kurumlar kapalı olacak ve resmi tatilde çalışanlara ek ücret ödenecek mi?
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü öncesinde milyonlarca öğrenci, öğretmen, kamu personeli ve özel sektör çalışanı için 2026 yılı resmi tatil takvimi netleşti. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü tam gün olarak devam edecek.
28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ VE DERS SAATLERİ
Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Günün ilk yarısını kapsayan 08.00 ile 13.00 saatleri arasında okullarda eğitim öğretim, kamu kurumları ve iş yerlerinde ise normal çalışma düzeni sürecek. Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için öğleden sonra okullarda ders yapılmayacak ve kamu dairelerinde mesai sona erecek.
29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ AÇIK VE KAPALI KURUMLAR
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim 2026 Perşembe günü ülke genelinde tam gün resmi tatil yapılacak. Bu kapsamda okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile banka şubeleri gün boyunca kapalı olacak. Kamu personeli, öğrenciler ve birçok özel sektör çalışanı perşembe gününü izinli geçirecek.
ÖZEL SEKTÖRDE RESMİ TATİL MESAİSİ DÜZENLEMESİ
Yasal mevzuat uyarınca 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu zaman dilimlerinde çalışan özel sektör personeline, normal maaşlarına ek olarak ilave fazla mesai ücreti (resmi tatil mesaisi) ödenmesi zorunlu tutuluyor.
GÜN GÜN 2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ
Ekim ayının son haftasında eğitim ve çalışma hayatını belirleyen takvim şu şekilde işleyecek: