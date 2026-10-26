Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü öncesinde milyonlarca öğrenci, öğretmen, kamu personeli ve özel sektör çalışanı için 2026 yılı resmi tatil takvimi netleşti. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü tam gün olarak devam edecek.

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ VE DERS SAATLERİ

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Günün ilk yarısını kapsayan 08.00 ile 13.00 saatleri arasında okullarda eğitim öğretim, kamu kurumları ve iş yerlerinde ise normal çalışma düzeni sürecek. Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için öğleden sonra okullarda ders yapılmayacak ve kamu dairelerinde mesai sona erecek.

29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ AÇIK VE KAPALI KURUMLAR

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim 2026 Perşembe günü ülke genelinde tam gün resmi tatil yapılacak. Bu kapsamda okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile banka şubeleri gün boyunca kapalı olacak. Kamu personeli, öğrenciler ve birçok özel sektör çalışanı perşembe gününü izinli geçirecek.

ÖZEL SEKTÖRDE RESMİ TATİL MESAİSİ DÜZENLEMESİ

Yasal mevzuat uyarınca 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu zaman dilimlerinde çalışan özel sektör personeline, normal maaşlarına ek olarak ilave fazla mesai ücreti (resmi tatil mesaisi) ödenmesi zorunlu tutuluyor.

GÜN GÜN 2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

Ekim ayının son haftasında eğitim ve çalışma hayatını belirleyen takvim şu şekilde işleyecek:

2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ TARİH UYGULAMA 28 Ekim Çarşamba Saat 08.00 ile 13.00 arası normal mesai ve eğitim, saat 13.00'ten itibaren resmi tatil. 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı kapsamında tam gün resmi tatil. 30 Ekim Cuma Normal eğitim ve çalışma günü. 31 Ekim Cumartesi Hafta sonu tatili. 1 Kasım Pazar Hafta sonu tatili.

28 Ekim Tatil Mi

29 Ekim Tatil Mi