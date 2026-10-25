Zeytinburnu'nda dehşet anları: Silahlı kavgada mermi eve isabet etti!
Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerden birinin silahından çıkan mermi, dairenin camını kırarak içeri girdi.
Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki binalara ve iş yerine mermi isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, mermilerden biri evin camını kırarak içeri girdi.
TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.
MERMİLERDEN BİRİ DAİRENİN CAMINI KIRDI
Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.