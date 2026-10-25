İzmir'in Bornova ilçesinde, drift atan otomobil sürücüsü M.F.A. (30), trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gözaltına alındı. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, drift anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Olay, 21 Ekim saat 21.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi 6169 Sokak'ta meydana eldi. İddiaya göre, sürücü M.F.A., otomobiliyle yolda drift atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda drift atan araç ve sürücüsü tespit edildi.