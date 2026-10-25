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Kars'ta dondurucu soğuklar başladı: Araç camları buz tuttu, termometreler -6'yı gördü

Kars'ta hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle kış şartları etkisini göstermeye başladı. Dondurucu soğuk nedeniyle araçların camları buzla kaplanırken, sürücüler sabah saatlerinde araç camları üzerinden buzları kazıdı.

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Kars'ta dondurucu soğuklar başladı: Araç camları buz tuttu, termometreler -6'yı gördü

Kars'ta etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk nedeniyle açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplandı.

KARS'A KIŞ GELDİ
Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.


Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Araç camları buz tuttu. (Foto: İHA)Araç camları buz tuttu. (Foto: İHA)


Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.

BAZI BÖLGELERDE KIRAĞI OLUŞTU
Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.

Kars'ta termometreler -6 dereceyi gösterdi. (Foto: İHA)Kars'ta termometreler -6 dereceyi gösterdi. (Foto: İHA)


Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sürücülerin sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması önem taşırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GECE SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Kars'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, vatandaşlara dondurucu kış günlerinin yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.

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