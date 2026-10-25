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Kağıthane'de taciz şüphelisi suçüstü yakalandı: Arbedede tokatlar havada uçuştu

Kağıthane’de yolda yürüyen M.S.’yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli M.B.B., girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin beklendiği sırada, şüpheliyi dövmek isteyenler ile engelleyenler arasında çıkan tartışma tokatlı kavgaya dönüştü.

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Kağıthane'de taciz şüphelisi suçüstü yakalandı: Arbedede tokatlar havada uçuştu

Kağıthane'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Taciz şüphelisine "utan biraz" tepkisi

ŞÜPHELİNİN BAŞINDA BEKLEDİLER

Olay, 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi. M.S., başka bir sokağa döndüğü sırada arkasından gelen şüphelinin kalçasına dokunması üzerine çığlık atarak tepki gösterdi.

Sesi duyan çevredekiler sokağa çıkarken, kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekiler, şüphelinin başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kağıthane’de yolda yürüyen kadını takip edip tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli M.B.B., vatandaşlar tarafından yakalandı. (Foto: DHA)Kağıthane’de yolda yürüyen kadını takip edip tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli M.B.B., vatandaşlar tarafından yakalandı. (Foto: DHA)

ŞÜPHELİYİ DÖVMEK İSTEYEN KİŞİYE TOKAT ATTI

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın şüpheliyi yakalayanlara "Elinize sağlık" derken, M.S. ise şüpheliye hakaret ederek "Utan biraz" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi dövmek için taciz şüphelisinin üzerine yürüdü. Araya giren başka bir kişi ise "Neden dövüyorsun?" diyerek onu engelledi.

Engellenen kişinin karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişi tartıştığı kişiye tokat attı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

Şüpheliyi dövmek isteyenler ile engelleyenler arasında çıkan tartışma tokatlı kavgaya dönüştü. (Foto: DHA)Şüpheliyi dövmek isteyenler ile engelleyenler arasında çıkan tartışma tokatlı kavgaya dönüştü. (Foto: DHA)

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kimliğini belirledikleri şüpheli M.B.B.'yi "Cinsel saldırı" suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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