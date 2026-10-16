Vapur kullanacaklar dikkat! İstanbul'da çok sayıda sefer iptal edildi
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Boğaz, Adalar ve Haliç hatlarının büyük bölümü durdurulurken, bazı hatlarda özel tarife uygulanıyor.
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatları, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak olan Boğaz, Haliç ve Adalar seferlerinin büyük bir bölümünü iptal etti. Kadıköy, Üsküdar, Karaköy, Eminönü ve Beşiktaş hatlarında ise seferlerin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlı tarifeyle uygulanacağı bildirildi.
İstanbul Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle güncel sefer iptallerini ve düzenlemelerini resmi kanallarından duyurdu. Yapılan açıklamada, yolcu güvenliği gerekçesiyle çok sayıda vapur hattının geçici olarak hizmete kapatıldığı belirtildi.
3 ANA HAT TİPİNDE KISITLI TARİFE UYGULANACAK
Açıklamada, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarında ise ikinci bir duyuruya kadar özel sefer tarifesi uygulanacağı, yolcuların anlık sefer güncellemelerini takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.