İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatları, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak olan Boğaz, Haliç ve Adalar seferlerinin büyük bir bölümünü iptal etti. Kadıköy, Üsküdar, Karaköy, Eminönü ve Beşiktaş hatlarında ise seferlerin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlı tarifeyle uygulanacağı bildirildi.

İstanbul Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle güncel sefer iptallerini ve düzenlemelerini resmi kanallarından duyurdu. Yapılan açıklamada, yolcu güvenliği gerekçesiyle çok sayıda vapur hattının geçici olarak hizmete kapatıldığı belirtildi.