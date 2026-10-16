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Vapur kullanacaklar dikkat! İstanbul'da çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Boğaz, Adalar ve Haliç hatlarının büyük bölümü durdurulurken, bazı hatlarda özel tarife uygulanıyor.

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Vapur kullanacaklar dikkat! İstanbul'da çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatları, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak olan Boğaz, Haliç ve Adalar seferlerinin büyük bir bölümünü iptal etti. Kadıköy, Üsküdar, Karaköy, Eminönü ve Beşiktaş hatlarında ise seferlerin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlı tarifeyle uygulanacağı bildirildi.

İstanbul Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle güncel sefer iptallerini ve düzenlemelerini resmi kanallarından duyurdu. Yapılan açıklamada, yolcu güvenliği gerekçesiyle çok sayıda vapur hattının geçici olarak hizmete kapatıldığı belirtildi.

Bazı vapur seferleri iptal edildi. (Foto: AA)Bazı vapur seferleri iptal edildi. (Foto: AA)

İPTAL EDİLEN VAPUR HATLARININ TAM LİSTESİ
Boğaz & Tur Hatları
  • Boğaz Gidiş-Geliş
  • Kısa Boğaz Turu
  • Uzun Boğaz Turu
  • Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer
  • Eminönü-Rumelikavağı
  • Üsküdar-Anadolukavağı
  • Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu
  • Üsküdar-Aşiyan
  • İstinye-Çubuklu
  • Beykoz-Sarıyer
  • Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye
Haliç Hatları
  • Üsküdar-Haliç
  • Beşiktaş-Haliç
  • Kadıköy-Haliç
Adalar & Sahil Hatları\
  • Adalar-Beşiktaş
  • Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
  • Tuzla-Pendik-Büyükada
Kıyı & Çapraz Hatlar\
  • Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
  • Kabataş-Kadıköy
  • Çengelköy-Kabataş
  • Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü\
  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş\
İptal edilen hatlar
Boğaz ve tur, Haliç, Adalar ve sahil ile kıyı ve çapraz hatlarındaki seferler listelenmiştir.
3 ANA HAT TİPİNDE KISITLI TARİFE UYGULANACAK

Açıklamada, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarında ise ikinci bir duyuruya kadar özel sefer tarifesi uygulanacağı, yolcuların anlık sefer güncellemelerini takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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