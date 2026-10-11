Avustralya'da uyuşturucu ithalatı suçlamasıyla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan uyuşturucu baronu Sayit Erhan Akca, ömür boyu hapis cezasından kurtulmak için şeytani bir plan hazırladı. Adamlarına patlayıcı yüklü bir karavanla kurgusal bir terör saldırısı hazırlattıran Akca, ceza indirimi karşılığı karavanın yerini ihbar etmek için polisle pazarlığa oturdu. Film senaryolarını aratmayacak kriminal tezgâh, bombanın fünyesiz olduğunun belirlenmesi ile ortaya çıktı. Federal polis bir yıldır firariyi her yerde arıyor.

BARON OLDUĞU BELİRLENDİ

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, büyük uyuşturucu operasyonuyla başlayıp sahte terör saldırısına uzanan kriminal hikaye 2021 yılında FBI ve Avustralya Polisi'nin dövüş sporlarıyla ilgilenen Sayit Erhan Akca'yı bir ihbarın ardından teknik ve fiziki takibe almasıyla başladı.

Yapılan çalışmalar sonucu Akca'nın aslında Avustralya yeraltı dünyasında finansal güce sahip, denizaşırı ülkelerdeki kartellerle tedarik görüşmeleri yapabilen suç ağının merkezindeki kilit isimlerden biri olduğu belirlendi. Uyuşturucu ticaretinin yanı sıra, Akca'nın devasa suç gelirlerini Sidney'deki kendi işletmeleri ve gayrimenkul yatırımları üzerinden akladığı tespit edildi.