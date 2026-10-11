Avustralya'da uyuşturucu baronundan şeytani plan: Sahte terör saldırısıyla polisi kandırmaya çalıştı
Avustralya'da 600 kilo uyuşturucu ithalatından yargılanırken kaçan Türk uyuşturucu baronu Sayit Erhan Akca, ömür boyu hapis cezasından kurtulmak için fünyesiz patlayıcılarla kurgusal bir terör saldırısı tezgahladı. Polisle ceza indirimi pazarlığına oturan baronun planı deşifre oldu, Avustralya polisi firari ismi arıyor.
Avustralya'da uyuşturucu ithalatı suçlamasıyla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan uyuşturucu baronu Sayit Erhan Akca, ömür boyu hapis cezasından kurtulmak için şeytani bir plan hazırladı. Adamlarına patlayıcı yüklü bir karavanla kurgusal bir terör saldırısı hazırlattıran Akca, ceza indirimi karşılığı karavanın yerini ihbar etmek için polisle pazarlığa oturdu. Film senaryolarını aratmayacak kriminal tezgâh, bombanın fünyesiz olduğunun belirlenmesi ile ortaya çıktı. Federal polis bir yıldır firariyi her yerde arıyor.
BARON OLDUĞU BELİRLENDİ
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, büyük uyuşturucu operasyonuyla başlayıp sahte terör saldırısına uzanan kriminal hikaye 2021 yılında FBI ve Avustralya Polisi'nin dövüş sporlarıyla ilgilenen Sayit Erhan Akca'yı bir ihbarın ardından teknik ve fiziki takibe almasıyla başladı.
Yapılan çalışmalar sonucu Akca'nın aslında Avustralya yeraltı dünyasında finansal güce sahip, denizaşırı ülkelerdeki kartellerle tedarik görüşmeleri yapabilen suç ağının merkezindeki kilit isimlerden biri olduğu belirlendi. Uyuşturucu ticaretinin yanı sıra, Akca'nın devasa suç gelirlerini Sidney'deki kendi işletmeleri ve gayrimenkul yatırımları üzerinden akladığı tespit edildi.
600 KİLO UYUŞTURUCU İTHALATI ORGANİZE ETMEK İLE SUÇLANDI
2022 yılında uyuşturucu baronu Akca, Avustralya sınırlarına sokulması planlanan 600 kg uyuşturucun ithalatını organize etmekle suçlanarak gözaltına alındı.
Pasaportuna el konulan Akca, kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme sonunda Avustralya yasalarına göre ömür boyu hapse çarptırılacağını tahmin eden baron Akca, duruşmasına bir hafta kala 2023 yılının Eylül ayında Queensland'den gizlice bir tekneye binerek Phuket üzerinden Asya'ya kaçtı.
KURGUSAL TERÖR SALDIRISI
Artık bir daha yaşadığı ülkeye geri dönemeyeceğini anlayan Akca, Avustralya hukuk sisteminde yer alan ve terör gibi büyük kamu tehditlerini önleyen muhbirlere tanınan "ceza indirimi ve tutuksuz yargılanma " hakkını suistimal etmek için 2024 yılının Aralık ayında sinsi bir plan kurdu.
Akca, adamlarına patlayıcı yüklü bir karavan hazırlattı. İnandırıcılığı artırmak amacıyla karavanın içine Sidney Büyük Sinagogu'nu hedef alan sahte bir "hedef listesi" ve tehdit notları bırakıldı.
Fakat, patlayıcılar kimseye zarar vermesin diye bilinçli olarak fünyesiz yerleştirildi.
CEZA İNDİRİMİ VE TUTUKSUZ YARGILANMA TALEP ETTİ
Karavan yerine bırakıldıktan sonra Akca, Avustralya Federal Polisi (AFP) ile temasa geçti ve "Sidney'de Yahudi cemaatine karşı yakın zamanda planlanan kitlesel bir bombalı terör saldırısıyla ilgili bilgilere sahip olduğunu" bildirdi.
Akca bu kritik bilgiyi masaya koyarak, polisle pazarlığı oturdu ve Avustralya'ya döndüğünde uyuşturucu davasında ceza indirimi ve tutuksuz yargılanmayı talep etti.
KARAVAN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUNDU
Akca ile pazarlığı kabul etmeyen Avustralya Terörle Mücadele Birimleri, kısa bir araştırmanın sonucu karavanı buldu.
Güvenlik birimlerinin karavanda yaptığı hassas incelemelerde patlayıcıların içinde bilinçli olarak fünyelerin eksik bırakıldığı ve tehlikenin yapay olarak kontrol altında tutulduğu belirlendi.
Polis, dijital izleri, yerel suç ağlarını ve Akca'nın Türkiye'deki iletişim trafiğini takip ederek, bombayı koyan "teröristlerin" aslında Akca tarafından para karşılığı kiralanmış sıradan organize suç elemanları olduğunu deşifre etti.
AKCA İÇİN YENİ STRATEJİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Avustralya Federal Polisi (AFP), "Kahraman muhbir" rolüne soyunarak yasal avantaj elde etmeye çalışan Akca için bugün yeni bir strateji belirledi.
Küresel operasyonel yapılarını değiştirdiklerini duyuran federal polis, artık yerel dedektiflerin yurt dışındaki makamlardan yardım beklenmeden, doğrudan uluslararası ağlar vasıtasıyla hedef listesindeki baronların saklandığı ülkelerde operasyonlar yürütüleceğini duyurdu.
Emniyet birimleri, ilk sırada Sayit Erhan Akca'nın yer aldığını bildirdi.