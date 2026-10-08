Gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturan meteorlar, uygun hava koşulları ve düşük ışık kirliliği bulunan bölgelerden çıplak gözle izlenebilecek. Özellikle Draconid meteor yağmurunda bu yıl Ay ışığının düşük olması, gözlem koşullarını önceki yıla kıyasla daha elverişli hale getirecek.

Draconid meteor yağmuru 8-9 Ekim gecesi zirve yapacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

DRACONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?

21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşan Draconid meteor yağmuru, 6-10 Ekim tarihleri arasında gözlemlenebilecek.

Starlust'ta yer alan bilgilere göre meteor yağmurunun en yoğun dönemi ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak. Bu yıl zirve sırasında Ay ışığının oldukça az olması, gökyüzündeki daha sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştıracak.

Orionidler, Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı kalıntılardan meydana geliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

SAATTE KAÇ DRACONID METEOR GÖRÜLEBİLİR?

Draconidler, bazı büyük meteor yağmurları kadar yoğun olmasa da uygun koşullarda dikkat çekici görüntüler sunabiliyor. Zirve döneminde saatte yaklaşık 5 ila 10 meteor görmek mümkün.

Meteor yağmurunun adı ise saçılma noktası olarak görülen Ejderha (Draco) Takımyıldızı'ndan geliyor.

DRACONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenlerin öncelikle şehir ışıklarından uzaklaşması gerekiyor. Karanlık, açık ve ufku geniş alanlar, meteorları fark etmek açısından daha avantajlı olacak.

Draconidler Türkiye'den de izlenebilecek. Gözlem için kuzey gökyüzünde, Büyük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızları arasında yer alan Ejderha Takımyıldızı yönüne bakılması öneriliyor.

Draconid meteor yağmuru adını Ejderha Takımyıldızı'ndan alıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

DRACONIDLERİ İZLEMEK İÇİN TELESKOP GEREKİYOR MU?

Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop veya dürbün kullanmaya gerek bulunmuyor. Çıplak gözle gözlem yapılabilir.

Ancak gözlerin karanlığa uyum sağlaması zaman alabileceğinden, gözlem öncesinde parlak ışıklardan uzak durmak görüşü güçlendirebilir.

Orionidlerin adı ise Orion, yani Avcı Takımyıldızı'ndan geliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ORIONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Ekim ayının ikinci önemli gökyüzü olayı ise Orionid meteor yağmuru olacak. Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklardan oluşan Orionidler, 2 Ekim-7 Kasım arasında gözlemlenebilecek.

Meteor yağmurunun zirvesi 21-22 Ekim gecelerinde yaşanacak. En iyi gözlem ise meteorların gökyüzünde daha yükseğe çıktığı şafak öncesindeki saatlerde yapılabilecek.

Şehir ışıklarından uzak bölgeler meteor gözlemi için daha uygun. (Foto: Takvim foto arşivi)

ORIONID METEOR YAĞMURUNDA KAÇ METEOR GÖRÜLEBİLİR?

Orionidlerin zirve döneminde, özellikle ışık kirliliğinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde saatte yaklaşık 3 ila 6 meteor görülebiliyor. Daha karanlık gözlem noktalarında ise daha fazla meteor yakalama ihtimali bulunuyor.

Orionidlerin radyant noktası, adını aldığı Orion (Avcı) Takımyıldızı çevresinde bulunuyor. Meteorlar bu bölgeden çıkıyormuş gibi görünse de gökyüzünün farklı yönlerine doğru yayılabiliyor.

Orionid meteor yağmuru 2 Ekim-7 Kasım arasında gözlemlenebilecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

AY IŞIĞI ORIONID GÖZLEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Orionid meteor yağmurunun bu yılki gözlem koşulları, Draconidlere kıyasla biraz daha zorlu olabilir. Ay ışığı, özellikle daha sönük meteorların görülmesini güçleştirebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca karanlık ve şehir ışıklarından uzak bir bölgenin tercih edilmesi önem taşıyor.