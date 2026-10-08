Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Atilla Taş'ın 30'lu yaşlarındaki kızı Sezen Taş, henüz bilinmeyen bir nedenle sitede kaldığı bloğun 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, düşme olayının intihar mı, kaza mı yoksa ihmal sonucu mu meydana geldiğini aydınlatmak üzere çok yönlü soruşturma başlattı. Sitedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ve site sakinlerinin ifadelerine başvuruluyor.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Taş'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sezen Taş (Fotoğraf: DHA)

SEZEN TAŞ KİMDİR?

Sezen Taş, şarkıcı Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıdır. 1990'lı yılların başında doğan Taş, babasının kamuoyunda göz önünde olan popüler hayatının aksine sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Atilla Taş, geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda kızına duyduğu sevgiyi sık sık dile getirmiş ve torun sahibi olduğunu da paylaşmıştı.

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Atilla Taş, müzik kariyerine 1998 yılında çıkardığı "Kırmızılım" adlı albüm ve çıkış şarkısı "Ham Çökelek" ile adım attı. Bu parça ile Türkiye çapında bir üne kavuşan sanatçı; şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk, televizyon programı sunuculuğu ve sosyal medya yorumculuğu yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN