Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZİNCİRLEME KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kaza, merkeze bağlı Kaymaklı beldesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Nevşehir'den Derinkuyu yönüne trafik aniden yavaşladı. Bu sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç önündeki minibüse, o minibüs de önünde ilerleyen başka bir minibüse çarptı. Kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu.