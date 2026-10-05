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Nevşehir'de zincirleme kaza! 4 araç hasar gördü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde aniden yavaşlayan trafikte TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme kazada araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Nevşehir'de zincirleme kaza! 4 araç hasar gördü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZİNCİRLEME KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kaza, merkeze bağlı Kaymaklı beldesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Nevşehir'den Derinkuyu yönüne trafik aniden yavaşladı. Bu sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç önündeki minibüse, o minibüs de önünde ilerleyen başka bir minibüse çarptı. Kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu.

TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüs birbirine girdi. (Foto: DHA)TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüs birbirine girdi. (Foto: DHA)

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında minibüsten inen bir kadının, panik yaşayarak başını tuttuğu görüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Nevşehir'de zincirleme kaza! 4 araç hasar gördü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı-3 Nevşehir'de zincirleme kaza! 4 araç hasar gördü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı-4 Nevşehir'de zincirleme kaza! 4 araç hasar gördü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı-5

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