Peş peşe depremler sonrası Kozan’da korkutan anlar! Tepeden kopan kaya kütlesi kamerada
Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremler korku dolu anlara neden oldu. Saimbeyli ve Sumbas’taki sarsıntıların ardından Kozan’da tepeden kopan dev kaya kütlesi aşağı yuvarlandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana'nın Saimbeyli ilçesi ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.Peş peşe depremler sonrası kaya koptu!
PEŞ PEŞE DEPREMLERİN ARDINDAN KAYA KÜTLESİ KOPTU
04.10.2026 (bugün) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra ise 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hâkim bir tepeden kopan kaya kütlesinin düşmesi paniğe neden oldu.
O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam