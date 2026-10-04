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Peş peşe depremler sonrası Kozan’da korkutan anlar! Tepeden kopan kaya kütlesi kamerada

Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremler korku dolu anlara neden oldu. Saimbeyli ve Sumbas’taki sarsıntıların ardından Kozan’da tepeden kopan dev kaya kütlesi aşağı yuvarlandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Peş peşe depremler sonrası Kozan’da korkutan anlar! Tepeden kopan kaya kütlesi kamerada

Adana'nın Saimbeyli ilçesi ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.

Video Oynatma İkonu Peş peşe depremler sonrası kaya koptu!

PEŞ PEŞE DEPREMLERİN ARDINDAN KAYA KÜTLESİ KOPTU

04.10.2026 (bugün) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra ise 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Olay anı kameraya yansıdı (Foto: İHA)Olay anı kameraya yansıdı (Foto: İHA)

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hâkim bir tepeden kopan kaya kütlesinin düşmesi paniğe neden oldu.

O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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