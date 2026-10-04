Adana'nın Saimbeyli ilçesi ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.

Peş peşe depremler sonrası kaya koptu!

PEŞ PEŞE DEPREMLERİN ARDINDAN KAYA KÜTLESİ KOPTU

04.10.2026 (bugün) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra ise 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.