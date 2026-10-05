Bursa'da korkunç cinayet: Gökçe Alkan boğazı kesilerek öldürüldü
Bursa’nın Karacabey ilçesindeki ormanlık alanda erkek arkadaşı Mustafa B. ile tartışan 18 yaşındaki Gökçe Alkan, otomobil içerisinde boğazı kesilerek katledildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.
TARTIŞMANIN ARDINDAN BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.
ŞÜPHELİNİN KENDİNE DE ZARAR VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.
Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.