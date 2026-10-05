Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.

Mustafa B. (Foto: DHA)

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN KENDİNE DE ZARAR VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.