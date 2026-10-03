Bu yasaklı coğrafyaların bir kısmı, insan müdahalesinden tamamen arındırılması gereken hassas ekosistemlere ev sahipliği yaparken, bazıları ise küresel güvenlik stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Hükümetlerin ve uluslararası anlaşmaların titizlikle koruduğu bu alanlar, doğanın kendi kanunlarını uyguladığı ya da devletlerin en mahrem sırlarını kilit altında tuttuğu modern yasak meyveler olarak haritada sessizce bekliyor.

Kuzey Sentinel Adası'ndaki Sentinel halkı, dış dünyayla temas kurmayan az sayıdaki topluluklardan biridir. (Foto: İHA)

1. Kuzey Sentinel Adası (Hindistan) - Dış dünyayla teması reddeden kabile

Bengal Körfezi'ndeki Andaman Adaları zincirine bağlı olan Kuzey Sentinel Adası, dünyada dış dünyayla iletişim kurmayı tamamen reddeden ve bunu ölümcül bir şiddetle savunan Sentinel halkına ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllardır modern medeniyetten tamamen izole yaşayan bu kabile, adaya yaklaşan her türlü tekneye veya helikoptere ok ve mızraklarla saldırıyor.

Hindistan, hem kabileyi dışarıdan gelebilecek hastalıklardan korumak hem de ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla adaya yaklaşmayı yasaklamıştır. (Foto: İHA)

Hindistan hükümeti, hem adadakilerin dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı sıfır bağışıklığa sahip olması hem de can güvenliği nedeniyle adaya 5 millik bir yasak bölge çemberi uygulamış durumda.

Area 51, kamuoyunda UFO ve uzaylı söylentileriyle tanınsa da, tesisin bilinen temel işlevlerinden biri gelişmiş askeri uçakların ve teknolojilerin test edilmesidir. (Foto: Daily Mail)

2. Area 51 (ABD) - Komplo teorilerinin ve askeri sırların merkezi

Nevada Çölü'nün ortasında, Nellis Hava Kuvvetleri Test Sahası sınırları içerisinde yer alan Area 51 (Bölge 51), onlarca yıldır popüler kültürün ve komplo teorilerinin odağında yer alıyor. Uzun süre varlığı bile resmi olarak kabul edilmeyen bu üs, ABD'nin en gizli uçak ve silah sistemlerinin test edildiği bir araştırma merkezi. Çevresi hareket sensörleri, kameralar ve "Camo Dude" olarak bilinen silahlı devriye görevlileriyle korunan bölgeye izinsiz yaklaşmanın cezası devasa para cezaları ve hapis.

Surtsey, 1963-1967 yılları arasında gerçekleşen volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş ve doğal süreçlerin gözlemlendiği önemli bir bilimsel araştırma alanına dönüşmüştür. (Foto: The Guardian)

3. Surtsey Adası (İzlanda) - Bilimin dokunulmaz laboratuvarı

1963 yılında okyanus tabanındaki bir volkanik patlama sonucu deniz seviyesinin üzerine çıkan Surtsey, dünyanın en genç adalarından biri. İzlanda açıklarındaki bu ada, insan elinin hiç değmediği bir ekosistemin sıfırdan nasıl kurulduğunu gözlemlemek amacıyla UNESCO tarafından koruma altına alındı. Adacığa sadece önceden onay almış sayılı bilim insanı ayak basabiliyor ve bu ziyaretler ekosistemi bozmamak için çok sıkı kurallara tabi tutuluyor. Turistlerin ve sıradan ziyaretçilerin adaya yaklaşması kesinlikle yasak.

Yılan Adası'nda yaşayan altın mızrak başı engereği (Bothrops insularis), yalnızca bu adada bulunan endemik bir yılan türüdür. (Foto: The Sun)

4. Ilha da Queimada Grande / Yılan Adası (Brezilya) - Metrekareye düşen onlarca ölümcül yılan

Brezilya açıklarında, Sao Paulo kıyılarından yaklaşık 33 kilometre uzakta bulunan bu ada, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan Altın Mızrak Başı engereğinin (Bothrops insularis) yeryüzündeki tek yaşam alanı. Adadaki metrekare başına düşen yılan yoğunluğunun aşırı yüksek olması ve bu türün zehrinin insan etini eritebilecek kadar güçlü bilindiği gerçeği, adayı ölümcül kılıyor. Brezilya Donanması, kazara karaya çıkabilecek maceraperestleri korumak ve yılan popülasyonunu tehlikeye atmamak için adaya girişi tamamen yasakladı; buraya yalnızca özel izinli bilim insanları girebiliyor.

Svalbard Küresel Tohum Deposu, dünyanın farklı bölgelerinden gönderilen tohumların yedek kopyalarını saklayarak bitki çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlıyor. (Foto: Reuters)

5. Svalbard Küresel Tohum Deposu (Norveç) - Kıyamet senaryolarına karşı küresel kalkan

Kuzey Kutbu'na son derece yakın bir konumda, Spitzbergen Adası'ndaki permafrost (donmuş toprak) tabakasının metrelerce altına inşa edilen bu depo, olası küresel felaketlere karşı dünya tarımını korumak için tasarlanmıştır. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca bitki tohumunun saklandığı bu tesis, doğal afetlere ve nükleer savaşlara dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Deponun içi olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunurken, tesisin dış yapısı ve çevresi de yetkisiz kişilerin erişimine ve ziyaretine tamamen kapalı tutuluyor.

Kaynak

UNESCO Dünya Mirası Listesi kayıtları, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi açıklamaları, Survival International ve Hindistan Antropoloji Araştırmaları Kurumu (Anthropological Survey of India), Norveç Tarım ve Gıda Bakanlığı resmi bültenleri ile Crop Trust (Küresel Tohum Çeşitliliği Vakfı), The Sun