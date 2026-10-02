Yaz aylarında suların çekilmesiyle birlikte, yıllardır göl ve barajların derinliklerinde saklı kalan köyler yeniden gün yüzüne çıkıyor. İspanya ve Portekiz sınırına yakın bir bölgede, Lindoso Barajı'nın suları altında 1992 yılında kaybolan Aceredo köyü ile Arjantin'deki Villa Epecuen kasabası, bu sıra dışı manzaraların en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. İşte sular çekildiğinde yeniden gün yüzüne çıkan bu kayıp yerlerin hikayesi...

Aceredo, Lindoso Barajı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte 1992 yılında sular altında kalarak haritadan silindi. (Foto: Reuters)

DERİNLİKLERDE UNUTULAN BİR HAYAT: ACEREDO'NUN SIRRI

İspanya ve Portekiz sınırına yakın bir bölgede, Lindoso Barajı'nın suları altında 1992 yılında kaybolan Aceredo köyü, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biridir. Köy, baraj inşası nedeniyle terk edildiğinde sakinleri evlerini gözyaşları içinde geride bırakmıştı. Onlarca yıl boyunca tamamen suyun altında, balıkların yüzdüğü bir hayalet şehre dönüşen Aceredo, özellikle aşırı kuraklık ve yaz aylarındaki su çekilmeleri sayesinde adeta yeniden doğuyor.

Su seviyesinin belirgin şekilde düşmesiyle köydeki evler, yollar ve diğer yapı kalıntıları yeniden görünür hale geliyor. (Foto: Reuters)

Sular çekildiğinde ortaya çıkan manzara ise adeta ürkütücü bir zaman kapsülünü andırıyor.

Kurak dönemlerde ortaya çıkan Aceredo, yıllar önce terk edilen yerleşimin geçmişine dair dikkat çekici izler sunuyor. (Foto: Reuters)

ZAMANIN DURDUĞU YER: VİLLA EPECUEN

Arjantin'deki Villa Epecuen kasabası da benzer bir kaderi paylaşıyor. 1920'lerde turizm cenneti olan ve binlerce kişiyi ağırlayan kasaba, 1985 yılında baraj setlerinin ve suların baskınına uğrayarak tamamen sular altında kaldı. Onlarca yıl boyunca metrelerce suyun altında kalan kasaba, bölgedeki iklim değişimleri ve uzun süren kuraklık dalgalarıyla birlikte yavaş yavaş su yüzeyine çıktı.

Villa Epecuen, 1985 yılında yaşanan büyük sel felaketinin ardından tamamen sular altında kaldı. (Foto: The Atlantic)

Sular çekildiğinde ortaya çıkan tuz kaplı hayalet binalar, ağaç kalıntıları ve sokaklar, doğanın insan yapımı her şeyi nasıl yutup ardından kusabileceğini kanıtlar nitelikte. Öyle ki, kasabanın sular altından kurtulan son sakini Pablo Novak, uzun yıllar bu harabelerin arasında tek başına yaşayarak adeta geçmişin hayaletleriyle arkadaşlık etmiştir.

Suların yıllar sonra çekilmesiyle kasabada tuzla kaplanmış binalar, sokaklar ve ağaç kalıntıları yeniden ortaya çıktı. (Foto: The Atlantic)

BU KÖYLER NEDEN SADECE YAZIN GÖRÜNÜYOR?

Bilim insanları bu gibi olayların ardında mevsimsel buharlaşma oranları, hidroelektrik santrallerin su kullanım dengeleri ve küresel iklim kriziyle tetiklenen kuraklık döngülerinin olduğunu belirtiyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, yapay göllerin ve baraj rezervuarlarının su seviyesini hızla düşürüyor. Su seviyesi kritik eşiğin altına düştüğünde ise onlarca yıldır akıntının altında saklanan vadiler, yollar ve köyler adeta birer hayalet gibi suyun içinden yükseliyor.

Bu olağanüstü manzaralar, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafçıları, tarih meraklılarını ve doğa turizmi tutkunlarını bu "kayıp köylere" çekmeye devam ediyor.

Kasabanın son sakinlerinden Pablo Novak, suların çekilmesinin ardından harabeye dönen Villa Epecuen’de uzun yıllar yaşamını sürdürdü. (Foto: The Atlantic)

Kaynak

WebUrbanist (Lost & Found: Underwater Ghost Town Resurfaces)

LoveExploring (The Spanish Village Lay Hidden Underwater)

BBC & Reuters Arşivleri (İklim Değişikliği ve Kuraklık Sebebiyle Ortaya Çıkan Batık Yerleşimler Raporları)