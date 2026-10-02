Sadece yazın ortaya çıkan hayalet köy! Sular çekildiğinde ortaya çıkan inanılmaz tarih
Yeryüzünün bazı noktaları vardır ki, haritada üzerlerine tıkladığınızda karşınıza yalnızca derin bir göl veya baraj suyu çıkar. Ancak mevsimler dönüp yaz ayları gelip çattığında, su seviyesinin düşmesiyle birlikte adeta Hollywood filmlerini aratmayan manzaralar gözler önüne serilir. Onlarca yıl önce sulara gömülen taş binalar, paslı sokak lambaları ve sokaklar, sanki zaman orada durmuş gibi yeniden gün yüzüne çıkar.
Yaz aylarında suların çekilmesiyle birlikte, yıllardır göl ve barajların derinliklerinde saklı kalan köyler yeniden gün yüzüne çıkıyor. İspanya ve Portekiz sınırına yakın bir bölgede, Lindoso Barajı'nın suları altında 1992 yılında kaybolan Aceredo köyü ile Arjantin'deki Villa Epecuen kasabası, bu sıra dışı manzaraların en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. İşte sular çekildiğinde yeniden gün yüzüne çıkan bu kayıp yerlerin hikayesi...
DERİNLİKLERDE UNUTULAN BİR HAYAT: ACEREDO'NUN SIRRI
İspanya ve Portekiz sınırına yakın bir bölgede, Lindoso Barajı'nın suları altında 1992 yılında kaybolan Aceredo köyü, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biridir. Köy, baraj inşası nedeniyle terk edildiğinde sakinleri evlerini gözyaşları içinde geride bırakmıştı. Onlarca yıl boyunca tamamen suyun altında, balıkların yüzdüğü bir hayalet şehre dönüşen Aceredo, özellikle aşırı kuraklık ve yaz aylarındaki su çekilmeleri sayesinde adeta yeniden doğuyor.
Sular çekildiğinde ortaya çıkan manzara ise adeta ürkütücü bir zaman kapsülünü andırıyor.
ZAMANIN DURDUĞU YER: VİLLA EPECUEN
Arjantin'deki Villa Epecuen kasabası da benzer bir kaderi paylaşıyor. 1920'lerde turizm cenneti olan ve binlerce kişiyi ağırlayan kasaba, 1985 yılında baraj setlerinin ve suların baskınına uğrayarak tamamen sular altında kaldı. Onlarca yıl boyunca metrelerce suyun altında kalan kasaba, bölgedeki iklim değişimleri ve uzun süren kuraklık dalgalarıyla birlikte yavaş yavaş su yüzeyine çıktı.
Sular çekildiğinde ortaya çıkan tuz kaplı hayalet binalar, ağaç kalıntıları ve sokaklar, doğanın insan yapımı her şeyi nasıl yutup ardından kusabileceğini kanıtlar nitelikte. Öyle ki, kasabanın sular altından kurtulan son sakini Pablo Novak, uzun yıllar bu harabelerin arasında tek başına yaşayarak adeta geçmişin hayaletleriyle arkadaşlık etmiştir.
BU KÖYLER NEDEN SADECE YAZIN GÖRÜNÜYOR?
Bilim insanları bu gibi olayların ardında mevsimsel buharlaşma oranları, hidroelektrik santrallerin su kullanım dengeleri ve küresel iklim kriziyle tetiklenen kuraklık döngülerinin olduğunu belirtiyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, yapay göllerin ve baraj rezervuarlarının su seviyesini hızla düşürüyor. Su seviyesi kritik eşiğin altına düştüğünde ise onlarca yıldır akıntının altında saklanan vadiler, yollar ve köyler adeta birer hayalet gibi suyun içinden yükseliyor.
Bu olağanüstü manzaralar, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafçıları, tarih meraklılarını ve doğa turizmi tutkunlarını bu "kayıp köylere" çekmeye devam ediyor.
Kaynak
WebUrbanist (Lost & Found: Underwater Ghost Town Resurfaces)
LoveExploring (The Spanish Village Lay Hidden Underwater)
BBC & Reuters Arşivleri (İklim Değişikliği ve Kuraklık Sebebiyle Ortaya Çıkan Batık Yerleşimler Raporları)