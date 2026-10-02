Ekiplerce Buca ilçesinde belirlenen depoya düzenlenen operasyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe sahte içkinin yanı sıra 23 bin 323 adet bandrol ve 46 bin 490 adet etiket ele geçirildi.