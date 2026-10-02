Yaklaşık 3.8 milyon TL değerinde! İzmir'de 23 bin 40 şişe sahte içki ve binlerce sahte bandrol ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda on binlerce sahte bandrol ve etiket bulunurken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi:
İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 bin 40 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak çalışma başlattı.
Ekiplerce Buca ilçesinde belirlenen depoya düzenlenen operasyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe sahte içkinin yanı sıra 23 bin 323 adet bandrol ve 46 bin 490 adet etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam