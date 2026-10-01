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İzmir Torbalı'da metal fabrikasında şiddetli patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

İzmir'de bir metal fabrikasında şiddetli patlama yaşandı. Olay sonrası 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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İzmir Torbalı'da metal fabrikasında şiddetli patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi.

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Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği metal fabrikasında, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı.

Patlama yaşanan fabrikanın içinden görüntü (Foto: DHA)Patlama yaşanan fabrikanın içinden görüntü (Foto: DHA)

İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Patlamada 7 işçi yaralandı (Foto: DHA)Patlamada 7 işçi yaralandı (Foto: DHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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İzmir Torbalı'da metal fabrikasında şiddetli patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı-4 İzmir Torbalı'da metal fabrikasında şiddetli patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı-5 İzmir Torbalı'da metal fabrikasında şiddetli patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı-6

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