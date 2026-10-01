İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi.

Metal fabrikasında patlama: 7 yaralı

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği metal fabrikasında, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı.