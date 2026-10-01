Olay, dün 17.20 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Erdi Ö. ile 3 kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Erdi Ö.'ye ateş etti. Sağ ve sol dizi ile kalçasından yaralanan Erdi Ö. yere yığılırken, 3 şüpheli yaya olarak kaçtı.