Fenomen kaynana Beyhan Öksüz'ün oğlu alacak meselesi yüzünden vuruldu
İstanbul Kadıköy’de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdi Ö.’yü silahla yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silah çöp konteynerinde bulunurken, şüphelilerden M.A. “kasten yaralama” suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaralanan Erdi Ö.’nün, bir dönem Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan fenomen kaynana Beyhan Öksüz’ün oğlu olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün 17.20 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Erdi Ö. ile 3 kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Erdi Ö.'ye ateş etti. Sağ ve sol dizi ile kalçasından yaralanan Erdi Ö. yere yığılırken, 3 şüpheli yaya olarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Erdi Ö. ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında bir kovan bulundu.
TUTUKLANDI
Olayda yaralanan Erdi Ö.'nün ilk ifadesinde, 'Sinan' olarak tanıdığı kişiyle alacak meselesi nedeniyle tartıştığını, bu kişinin yanındaki 2 kişiden birinin kendisine ateş açtığını söylediği öğrenildi.
Erdi Ö.'nün çeşitli suçlardan toplam 17 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi.
Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
M.A'nın olayda kullandığı silah çöp konteynerinde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.
ÜNLÜ KAYNANANIN OĞLU ÇIKTI
Yaralanan Erdi Ö.nün bir dönem TV'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan kaynana Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu öğrenildi.