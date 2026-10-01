Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan akran zorbalığı olayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. İddiaya göre, iki farklı lisede eğitim gören üç kız öğrenci, kendileri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunu darbetti. Şiddet anlarının başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği olayda, mağdur çocuk çeşme altında ıslatıldı, darbedildi ve saçından tutularak sürüklendi. Yaralanan öğrencinin ve ailesinin şikâyeti üzerine üç şüpheli gözaltına alındı.

Ortaokul öğrencisine yönelik şiddet görüntülere yansıdı. (Fotoğraflar: İHA) DEDİKODU İDDİASIYLA ÖĞRENCİYİ HEDEF ALDILAR Olay, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ve Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, içlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını iddia ettikleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda öğrenim gören kız öğrenciyi hedef aldı.