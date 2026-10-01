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Denizli'de akran zorbalığı dehşeti! Ortaokul öğrencisini çeşme altında ıslatıp darbettiler

Denizli'nin Buldan ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunun üç lise öğrencisi tarafından darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Çeşme altında ıslatılan, darbedilen ve saçından tutularak sürüklenen öğrencinin ailesinin şikâyeti üzerine üç kız öğrenci gözaltına alındı.

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Denizli'de akran zorbalığı dehşeti! Ortaokul öğrencisini çeşme altında ıslatıp darbettiler

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan akran zorbalığı olayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı.

İddiaya göre, iki farklı lisede eğitim gören üç kız öğrenci, kendileri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunu darbetti. Şiddet anlarının başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği olayda, mağdur çocuk çeşme altında ıslatıldı, darbedildi ve saçından tutularak sürüklendi. Yaralanan öğrencinin ve ailesinin şikâyeti üzerine üç şüpheli gözaltına alındı.

Ortaokul öğrencisine yönelik şiddet görüntülere yansıdı. (Fotoğraflar: İHA)Ortaokul öğrencisine yönelik şiddet görüntülere yansıdı. (Fotoğraflar: İHA)

DEDİKODU İDDİASIYLA ÖĞRENCİYİ HEDEF ALDILAR

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ve Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, içlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını iddia ettikleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda öğrenim gören kız öğrenciyi hedef aldı.

Üç lise öğrencisi gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA)Üç lise öğrencisi gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA)

Üç lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini ilçenin dışındaki bir noktaya davet etti. Burada yaşananlar ise başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şiddete uğrayan öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. (Fotoğraflar: İHA)Şiddete uğrayan öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. (Fotoğraflar: İHA)

ÇEŞME ALTINDA ISLATTILAR, DARBEDİP SÜRÜKLEDİLER

Ortaya çıkan görüntülerde, ortaokul öğrencisinin üç kız tarafından darbedildiği anlar yer aldı. Görüntülerde, kız çocuğunun çeşme altında ıslatıldığı, ardından yeniden darbedildiği ve saçından tutularak sürüklendiği görüldü.

Şiddet anlarının başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilmesiyle olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Buldan'da akran zorbalığı soruşturması başlatıldı. (Fotoğraflar: İHA)Buldan'da akran zorbalığı soruşturması başlatıldı. (Fotoğraflar: İHA)

ÜÇ KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında yaralanan kız öğrenci ve ailesi, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen üç kız öğrenci gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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