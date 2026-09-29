Sağanak nedeniyle ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, hem kara yollarında hem de toplu taşıma aktarma merkezlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu: İSTOÇ ile Mahmutbey Gişeleri arası ve Bahçeşehir bölgesinden Edirne yönü tamamen tıkandı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından itibaren başlayan yoğunluk; Haliç Köprüsü, Edirnekapı, Cevizlibağ, Sefaköy ve Haramidere hattı boyunca kilitlenmiş durumda.

Sahil ve İç Hatlar: İdealtepe Sahil Yolu'ndan Kadıköy yönüne ve Üsküdar-Beykoz hattına her iki yönde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolundaki kuyruk Uzunçayır mevkiinden başlayıp Tuzla İçmeler Köprüsü'ne kadar uzandı. Kadıköy istikametinde ise Kartal Köprüsü'nden başlayan araç yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar kesintisiz devam ediyor.

TOPLU TAŞIMA AKTARMA MERKEZLERİNDE YOLCU İZDİHAMI

Yağış nedeniyle özel araçların yanı sıra toplu taşımada da aksamalar yaşanıyor. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi kritik transfer merkezlerinde yoğunluk tavan yaparken, meteoroloji yetkilileri yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

AVRUPA YAKASI KİLİTLENEN NOKTALAR

Beylikdüzü–Esenyurt: D-100 Karayolu üzerinde Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne uzanan kesimler tamamen tıkalı.

Esenyurt–Bağcılar: O-3 bağlantısı ve Esenler–Bağcılar çevresindeki kavşaklarda araçlar ilerleyemiyor.

Küçükçekmece–Bakırköy: Küçükçekmece Gölü'nün güneyinden Atatürk Havalimanı çevresine uzanan sahil yolu durma noktasında.

Şişli–Beşiktaş: Şişli'den Beşiktaş yönüne inen ana bağlantı yollarında büyük sıkışıklık var.

ANADOLU YAKASI KİLİTLENEN NOKTALAR

Ataşehir–Sultanbeyli: D-100 Karayolu üzerinde Ataşehir'den Sultanbeyli yönüne uzanan geniş kesimde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Üsküdar–Ümraniye: Üsküdar'dan Ümraniye'ye uzanan doğu-batı bağlantısı ve Ümraniye merkezindeki kuzey-güney bağlantısı felç oldu.

Ataşehir–Maltepe: Ataşehir'den Maltepe sahiline inen ana bağlantıda araçlar adım adım ilerliyor.

Köprü Yaklaşımı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakası girişi ve Anadolu yakası çıkışındaki bağlantı noktaları tamamen kilitlendi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

Transit ve Yaka Geçişleri İçin: D-100 ve FSM/15 Temmuz Şehitler Köprüsü kilitlenmelerinde Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) en açık güzergah durumundadır.

Anadolu Yakası Alternatifi: D-100 Uzunçayır-Tuzla hattı yerine Şile Yolu bağlantılı ara güzergahlar veya Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy/Pendik bağlantıları kullanılabilir.

Avrupa Yakası Alternatifi: Basın Ekspres ve D-100 kilitlenmesine karşı Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli/Marmara Ereğlisi bağlantı aksları tercih edilebilir.

Toplu Taşıma Kaçış Noktası: Kara yolu kilitlendiği için metrobüs ve otobüs hatları yerine trafiğe girmeyen Marmaray ve yer altı Metro hatları tercih edilmelidir.