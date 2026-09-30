Fatih'te sahte para imalathanesine operasyon: 2,7 milyon euro ve 91 bin dolar basan 2 şüpheli yakalandı!
Fatih'te ürettikleri sahte paraları nominal değerinin yüzde 15-20’si karşılığında piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A’nın sahte para basımı için kiraladığı adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin doları bulan sahte ve tabaka para ele geçirildi.
İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda, sahte para ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde "sahte para" veya "tabaka para" ele geçirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretiminin ve sahte paranın piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ
Çalışmalarda şüpheli K.A'nın (49) ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı belirlendi.
K.A, dün(29 Eylül) Aksaray Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A'nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.
SERVET DEĞERİNDE SAHTE PARA
Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin euro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 euro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan işlemler sürüyor.
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