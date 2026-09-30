İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda, sahte para ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde "sahte para" veya "tabaka para" ele geçirildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretiminin ve sahte paranın piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Çalışmalarda şüpheli K.A'nın (49) ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı belirlendi.

Fatih'te sahte para operasyonu (Foto: DHA) K.A, dün(29 Eylül) Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A'nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.