'Motovlogcu Dayı' Cumhur Kahraman’dan acı haber: İzmir'deki feci kazada hayatını kaybetti
Sosyal medyada 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınan ve motosiklet güvenliği üzerine içerikler üreten Cumhur Kahraman (46), İzmir'in Dikili ilçesinde tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti. Yoldan kaçan tırın peşine düşülürken, acı haber motosiklet camiasını yasa boğdu.
'Motovlogcu Dayı' Cumhur Kahraman feci kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkinde meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale istikametine giden 46 yaşındaki Cumhur Kahraman yönetimindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve bir taşımacılık firmasına ait olduğu öğrenilen plakası henüz tespit edilemeyen bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
TIR ŞOFÖRÜ DURMAYIP KAÇTI
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kahraman'ı gören diğer sürücüler durumu derhal jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınan Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri, kazanın ardından durmayarak yoluna devam eden tır şoförünün yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
"ALTIN ELBİSELİ ADAM'IN İZİNDEN GİTMİŞTİ"
Kahraman'ın cenazesini almak üzere İstanbul'dan İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen motosiklet kulübü üyeleri ve sevenleri derin üzüntü yaşadı. Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan yaptığı açıklamada, Kahraman'ın camia için büyük bir kayıp olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Motosiklet camiasının her türlü sorununa ilk o koşardı. Kuryelerin sesi olur, yollardaki bozuk asfaltlar için belediyelerle yazışmalar yapardı. Hız sınırlarına sürekli dikkat çekerdi ama peşinden koştuğu kurallar maalesef sonunu getirdi. Milyonda bir görülecek, kurtulması imkansız bir kaza yaşandı. 'Altın Elbiseli Adam' merhum Barkın Bayoğlu ağabeyi çok sever, onun izinden giderdi. Sonu da ne yazık ki onun gibi oldu."
İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Motosiklet sürüşü, kask ve ekipman kullanımı ile trafik bilinci konularında binlerce kişiye rehberlik eden Cumhur Kahraman'ın cenazesi, İstanbul Gülbahçe'de toprağa verilecek. Merhumun cenaze namazı Florya Yeniköy Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak.