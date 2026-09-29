Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmir -Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkinde meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale istikametine giden 46 yaşındaki Cumhur Kahraman yönetimindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve bir taşımacılık firmasına ait olduğu öğrenilen plakası henüz tespit edilemeyen bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

'Motovlogcu Dayı' Cumhur Kahraman. (Fotoğraf: Sosyal medya)

TIR ŞOFÖRÜ DURMAYIP KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kahraman'ı gören diğer sürücüler durumu derhal jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınan Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri, kazanın ardından durmayarak yoluna devam eden tır şoförünün yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

"ALTIN ELBİSELİ ADAM'IN İZİNDEN GİTMİŞTİ"

Kahraman'ın cenazesini almak üzere İstanbul'dan İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen motosiklet kulübü üyeleri ve sevenleri derin üzüntü yaşadı. Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan yaptığı açıklamada, Kahraman'ın camia için büyük bir kayıp olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Motosiklet camiasının her türlü sorununa ilk o koşardı. Kuryelerin sesi olur, yollardaki bozuk asfaltlar için belediyelerle yazışmalar yapardı. Hız sınırlarına sürekli dikkat çekerdi ama peşinden koştuğu kurallar maalesef sonunu getirdi. Milyonda bir görülecek, kurtulması imkansız bir kaza yaşandı. 'Altın Elbiseli Adam' merhum Barkın Bayoğlu ağabeyi çok sever, onun izinden giderdi. Sonu da ne yazık ki onun gibi oldu."