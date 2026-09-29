Odaya kilitlenen engellilerden 45 yaşındaki Halil İbrahim Gazioğlu, 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'e saldırdı. Gazioğlu, Genç'in gözlerine defalarca kez parmağını sokarak ağır yaralanmasına yol açtı. Odadaki bir diğer engelli, 28 yaşındaki Halil İbrahim Yalaz ise çaresiz adamın üzerine atlayıp bacaklarına baskı uygulayarak darp olayına katıldı.

Konya 'nın merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde, tüyler ürperten bir ihmal ve şiddet olayı yaşandı. 2 Haziran'da meydana gelen olayda, kurumda görevli hasta bakıcı Halil İbrahim B., 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitleyerek ortamdan ayrıldı.

Konya'da engelli bireylerin kaldığı özel bir rehabilitasyon merkezinde yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı

GÜVENLİK KAMERALARI DEHŞETİ KAYDETTİ

Yaklaşık 2 saat boyunca kilitli odada süren dehşet anları, rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Halil İbrahim Gazioğlu'nun, Ahmet İsmail Genç'in gözlerine sürekli hamle yaptığı, parmaklarını gözlerine soktuğu ve mağdurun gözlerinden kanlar aktığı görüldü. Kanlar içinde kalan Genç'in kilitli kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, arkasından gelen Gazioğlu'nun ise şiddete devam ettiği anlar kayıtlara geçti.

Saldırganlardan Halil İbrahim Yalaz'ın da bir ara kapıya tekme atarak sesini dışarıya duyurmaya çalıştığı fakat kimsenin yardıma gelmediği tespit edildi. Gazioğlu'nun, mağdur Genç'in eline bulaşan kanı defalarca yaladığı da görüldü. Olaya ancak saatler sonra içeri giren görevliler müdahale edebildi.