Konya'da zihinsel engelli adama kilitli odada şiddet! 5 görevliye hapis istemi
Konya'da zihinsel engelli bireylerin kaldığı özel bir rehabilitasyon merkezinde, hasta bakıcının kapıyı üzerlerine kilitleyip ayrılması sonucu 2 saat süren bir dehşet yaşandı. Çaresiz kalan ağır zihinsel engelli Ahmet İsmail Genç, kilitli tutulduğu odada diğer engelliler tarafından dakikalarca darp edildi ve gözlerinden ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan ve göz kapağı yırtılan mağdurun feryadının duyulmadığı skandalın ardından, aralarında kurum müdürlerinin de bulunduğu 5 görevli hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde, tüyler ürperten bir ihmal ve şiddet olayı yaşandı. 2 Haziran'da meydana gelen olayda, kurumda görevli hasta bakıcı Halil İbrahim B., 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitleyerek ortamdan ayrıldı.
Odaya kilitlenen engellilerden 45 yaşındaki Halil İbrahim Gazioğlu, 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'e saldırdı. Gazioğlu, Genç'in gözlerine defalarca kez parmağını sokarak ağır yaralanmasına yol açtı. Odadaki bir diğer engelli, 28 yaşındaki Halil İbrahim Yalaz ise çaresiz adamın üzerine atlayıp bacaklarına baskı uygulayarak darp olayına katıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI DEHŞETİ KAYDETTİ
Yaklaşık 2 saat boyunca kilitli odada süren dehşet anları, rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Halil İbrahim Gazioğlu'nun, Ahmet İsmail Genç'in gözlerine sürekli hamle yaptığı, parmaklarını gözlerine soktuğu ve mağdurun gözlerinden kanlar aktığı görüldü. Kanlar içinde kalan Genç'in kilitli kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, arkasından gelen Gazioğlu'nun ise şiddete devam ettiği anlar kayıtlara geçti.
Saldırganlardan Halil İbrahim Yalaz'ın da bir ara kapıya tekme atarak sesini dışarıya duyurmaya çalıştığı fakat kimsenin yardıma gelmediği tespit edildi. Gazioğlu'nun, mağdur Genç'in eline bulaşan kanı defalarca yaladığı da görüldü. Olaya ancak saatler sonra içeri giren görevliler müdahale edebildi.
SAĞLIK RAPORU İHMALİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, olayın ardından hastaneye kaldırılan mağdur Ahmet İsmail Genç'in yapılan ilk muayenesinde göz içi ile çevresinde kan birikimi (hematom) ve göz kapağında doku yırtılması (laserasyon) tespit edildi. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendini ifade edemeyen Genç'e verilen raporda, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği vurgulandı.
5 GÖREVLİYE DAVA AÇILDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal hizmet uzmanı Ahmet S. (39), kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K. (36), hasta bakıcı Halil İbrahim B. (36), kurucu müdür Muhammet Hamza V. (34) ve teknisyen Rafet K. (63) gözaltına alındı. Hasta bakıcı Halil İbrahim B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, engelli bireylerin odaya kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması sebebiyle merkez çalışanları ile yöneticilerinin sorumlu olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ihmal suretiyle kasten yaralama" suçlarından hapis cezası istendi.
Olayı gerçekleştiren zihinsel engelli Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz hakkında ise cezai ehliyetleri olmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi. Yargılama süresince tutuklu bulunan hasta bakıcı Halil İbrahim B.'nin kovuşturma aşamasında tahliye edildiği ve davanın devam ettiği öğrenildi.