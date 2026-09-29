Etkinlikler kentin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kaydetti: "Gaziantep; binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sanatları ve dünyaca tanınan gastronomisiyle ülkemizin en önemli kültür ve turizm şehirlerinden biri. Zeugma'nın eşsiz mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılık geleneğine, yüzyıllardır yaşatılan zanaatlardan zengin mutfak kültürüne kadar çok güçlü bir birikimden söz ediyoruz. GastroAntep Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz.

Dokuz gün boyunca Gaziantep'in müzelerini, kültür ve sanat mekânlarını ve farklı noktalarını festivalin buluşma alanlarına dönüştüreceğiz. Konserlerden sergilere, sahne sanatlarından geleneksel sanat atölyelerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine ve gastronomi programlarına uzanan kapsamlı içeriğimizle Gaziantep'in kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı; şehrimizin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz."