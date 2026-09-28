İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 58 olarak kaydedildi. D-100 ve TEM başta olmak üzere birçok ana arterde araçlar ağır ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. (Fotoğraflar: AA ve DHA) İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arterlerde araçlar ağır ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.