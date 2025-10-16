Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İstanbul Çekmeköy'de trafikte yaşanan tartışma sonrası İETT şoförü, motorcuyla tartışarak otobüsü üzerine sürdü. Korkunç kazada yaralanarak yaşamını yitiren 35 yaşındaki Deniz Şengül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz gün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı.
2 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADIN KAZAYA KURBAN GİTTİ
Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Şengül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemesi tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.