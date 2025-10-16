takvim-logo

Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İstanbul Çekmeköy'de trafikte yaşanan tartışma sonrası İETT şoförü, motorcuyla tartışarak otobüsü üzerine sürdü. Korkunç kazada yaralanarak yaşamını yitiren 35 yaşındaki Deniz Şengül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Çekmeköy’deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz gün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı.

Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı (AA)Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı (AA)

2 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADIN KAZAYA KURBAN GİTTİ
Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı (Takvim.com.tr)Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı (Takvim.com.tr)

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Şengül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemesi tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı (AA)Çekmeköy'deki İETT faciası 2 çocuk annesi genç kadını hayattan kopardı! Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı (AA)

Cenazenin yarın ikindi namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Baklalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Çekmeköyde İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kameradaÇekmeköyde İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN