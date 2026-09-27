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Gaziantep'te kara yolunda can pazarı! Midibüs otomobille çarpışıp devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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Gaziantep'te kara yolunda can pazarı! Midibüs otomobille çarpışıp devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. (Foto: AA)Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. (Foto: AA)

KAZA SONRASI DEVRİLDİ

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın ardından devrilen midibüsteki yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle hastanelere kaldırıldı. (Foto: AA)Çarpışmanın ardından devrilen midibüsteki yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle hastanelere kaldırıldı. (Foto: AA)

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

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