Hatay'ın İskenderun ilçesinde balkona çıkan kadını intihar ediyor sandılar: Gerçeği görenler inanamadı!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde balkonda ilaçlama yaparken gördüğü böcekten korkup 4. katın duvarına çıkan kadını, çevredeki vatandaşlar intihar ediyor zannetti. İtfaiye ekiplerinin merdivenle kurtardığı kadının korku dolu anları kameraya yansıdı.
Hatay'da balkonda gördüğü böcekten korkarak duvarın üzerine çıkan ve mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Balkonda duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
İNTİHAR EDİYOR SANDILAR, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında yaşandı. Apartmanın 4. katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı.
Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
İntihar vakası ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler. Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.