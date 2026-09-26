Kaybettiği oğlunun adını yeni keşfettiği çiçek sineğine verdi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rüstem Hayat, yürüttüğü uluslararası saha araştırmalarında keşfettiği yeni bir çiçek sineği türüne, 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın adını verdi. Taksonomik ve sistematik değerlendirmeler sonucunda bilim dünyası için yeni bir tür olduğu belirlenen çiçek sineğine "Orthonevra abdullahi" adı verildi.

9 ÜLKEDEN 15 BİLİM İNSANI ORTAK ÇALIŞTI

Sırbistan'ın Novi Sad Üniversitesinden bilim insanlarıyla yürütülen uluslararası çalışma kapsamında Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile Gürcistan'dan toplanan örnekler incelendi. Uluslararası hakemli bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın detayları Anadolu Ajansı tarafından aktarıldı.

Araştırma Künyesi & Saha Verileri Bilimsel Ekip 9 Ülke, 15 Bilim İnsanı Örnek Sahası Kuzeydoğu Anadolu & Gürcistan Saha Uzmanlığı 30 Yılı Aşkın Çalışma Yeni Tür Adı Orthonevra abdullahi

BİLİM DÜNYASINDA KALICI BİR HATIRA

Yeni canlı türlerinin isimlendirilmesinde farklı yöntemler kullanıldığını belirten Hayat; değer verilen bir kişinin adının, canlının karakteristik özelliklerinin veya toplandığı coğrafi bölgenin adının tercih edilebildiğini ifade etti. 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini bir canlıya vermeyi uzun zamandır planladığını belirten Hayat, makalenin etimoloji kısmında bu tercihe yer verdiğini aktardı.

"Öldükten sonra sanki o kişi belli bir süre unutuluyor. Gözden ırak olunca çok fazla hatırlanmıyor, belli bir süre sonra izi siliniyormuş gibi düşünülüyor. Böyle bir yol izleyerek onun biraz daha kalıcı olmasını, bilim dünyasında devamlı isminde bir yer olmasını sağladım diye düşünüyorum." Prof. Dr. Rüstem Hayat

Abdullah isminin ailesinde derin bir yere sahip olduğunu vurgulayan Hayat; rahmetli babasının, yeğeninin ve oğlunun da aynı adı taşıdığını dile getirdi. Çiçek sinekleri üzerine 30 yılı aşkın süredir araştırmalar yapan Hayat, uluslararası bilim insanlarıyla ortak çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.